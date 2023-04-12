Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü! Deprem sonrası Hatay'da son durum

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

SESSİZ MEYDANLARA DÖNÜŞTÜ

En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi.

Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.