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YKS ne zaman? YKS ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

22.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrencinin lisans ya da ön lisans eğitimi almak için birbiriyle yarışacağı YKS’ye sayılı günler kaldı. Sınavda yüksek puan almak için ter döken öğrenciler, pandemi sebebiyle 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde okuldan uzak kaldılar. Binlerce öğrenci pandemi sebebiyle derslerini aksatırken, binlerce öğrenci de sınavdan yüksek puan alarak istediği üniversiteye yerleşebilmek için birçok emek harcadı. Peki YKS’ye ne kadar kaldı? YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav sonucunda öğrenciler elde ettikleri puanlar ile bir üniversiteye yerleşerek lisans ya da ön lisans eğitimlerini tamamlayacak. Koronavirüs sebebiyle oldukça zorlanan öğrenciler, sınavlara pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde yüz yüze girecekler. Sınav heyecanı sürerken birçok kişi de YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS ne zaman?

YKS ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Sınav Giriş Yerleri

Sınav Giriş Yerleri
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

YKS sınav süreleri

YKS sınav süreleri
* TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. * AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. * YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS'ye kaç kişi girecek?

YKS'ye kaç kişi girecek?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.
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ÖSYM koronavirüs (Covid-19) pandemi YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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