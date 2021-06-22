YKS ne zaman? YKS ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav sonucunda öğrenciler elde ettikleri puanlar ile bir üniversiteye yerleşerek lisans ya da ön lisans eğitimlerini tamamlayacak. Koronavirüs sebebiyle oldukça zorlanan öğrenciler, sınavlara pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde yüz yüze girecekler. Sınav heyecanı sürerken birçok kişi de YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS ne zaman?
YKS ne zaman?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Sınav Giriş Yerleri
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.
YKS sınav süreleri
* TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
* AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
* YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS'ye kaç kişi girecek?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.
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