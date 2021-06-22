YKS ne zaman? YKS ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav sonucunda öğrenciler elde ettikleri puanlar ile bir üniversiteye yerleşerek lisans ya da ön lisans eğitimlerini tamamlayacak. Koronavirüs sebebiyle oldukça zorlanan öğrenciler, sınavlara pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde yüz yüze girecekler. Sınav heyecanı sürerken birçok kişi de YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS ne zaman?