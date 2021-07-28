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YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih robotu nedir? Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

28.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 – 27 Haziran tarihleri arasında yapılan YKS’nin ardından ÖSYM, sonuçların bugün itibariyle erişime açıldığını bildirdi. Sonuçlarını öğrenen adayların tercih işlemleri sırasında en azından bir fikir sahibi olmalarını sağlamak içinse Atlas tercih robotu adaylara sunuldu. YÖK Atlas tercih robotu, adayların tercih işlemlerini yapmadan önce, fikir sahibi olmalarını sağlıyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu, adayların kullanımına sunuldu. Adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında tamamlayacak. Adayların tercihlerini tamamlamasından önce ise fikir sahibi olmaları açısından YÖK Atlas tercih robotu gündeme geldi. Geçmiş dönemde üniversitelerin kontenjanları ve başarı sıralamalarının baz alındığı tercih robotu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edildi. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu için TIKLAYIN!

YÖK Atlas tercih robotu nedir?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana “üniversite tercih dönemlerinde” üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

Güncel modüller

Güncel modüller
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki ‘Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

Birçok modül bulunuyor

Birçok modül bulunuyor
YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YÖK Atlas YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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