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YRP İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Fatih Portakal teklif götürülen o ismi açıkladı: "Hadi canım dedim"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2024 20:39 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürüyor. Bir önceki seçimlerde aldığı oy oranıyla sürpriz parti olan Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkartacaklarını duyurdu. Bu karar sonrası gözler açıklanacak adaya çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal canlı yayında adaylık teklifi götürülen ismi açıkladı. Portakal, o ismi duyunca "Hadi canım dedim" dediğini aktardı.

Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Gözler parti ve ittifakların adaylarına çevrildi. İstanbul'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Yeniden Refah Partisi kararını açıkladı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı.


Keşfet

ERBAKAN'IN ABLASININ İSMİ ÖNE ÇIKTI

ERBAKAN'IN ABLASININ İSMİ ÖNE ÇIKTI

Bu gelişme sonrası YRP'nin kimi aday göstereceği merak ediliyor. Kulislere göre öne çıkan isim Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan...

TEKLİF GÖTÜRÜLEN İSMİ DUYURDU

TEKLİF GÖTÜRÜLEN İSMİ DUYURDU

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Portakal, YRP'nin İstanbul adaylığı için eski İYİ Partili bir isme teklif götürdüğünü açıkladı. Portakal'ın açıklamasından satır başları: 

"3 TANE BEYEFENDİ GİRDİ İÇERİ"

"3 TANE BEYEFENDİ GİRDİ İÇERİ"

"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana Yavuz Ağıralioğlu olabilir dediler.

Hadi canım dedim. Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya dedim. Evet dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

KARARINI AÇIKLAMIŞ

KARARINI AÇIKLAMIŞ

Daha sonra bizim Ankara haber müdürümüz Mehmet Bal ile konuşuyoruz, dedim bir araştırır mısın? Evet, Yavuz Bey'e teklif gitmiş. Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şuan için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Yerel seçim Yavuz Ağıralioğlu Yeniden Refah Partisi
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