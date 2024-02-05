YRP İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Fatih Portakal teklif götürülen o ismi açıkladı: "Hadi canım dedim"

"3 TANE BEYEFENDİ GİRDİ İÇERİ"

"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana Yavuz Ağıralioğlu olabilir dediler.