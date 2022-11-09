Yüz tüylerini artıran fark etmeden yapılan alışkanlıklar

Kadınların yüzünde çıkan tüylerde son zamanlarda oldukça artış görülüyor. Birçok kadın yüz tüyleri için ustura, ağda, lazer yöntemlerini kullanıyor. Zararlı yaşam koşulları sağlığımızı etkilediği gibi cildimizde de değişikliklere neden oluyor. Her gün fark etmeden yaptığımız bazı alışkanlıklar yüzümüzde çıkan tüylerin artmasına neden olabiliyor.
Hirsutizm, polikistik over sendromu gibi hastalıklar kadınlarda erkek tipi tüylenmeye neden olmaktadır. Ancak bu hastalıklar dışında da bazı alışkanlık yüz tüylerinin artmasına yol açar. Yüz tüyünü artıran alışkanlıklardan uzak durup cildiniz için en uygun tüy alma yöntemini belirlemeniz tüylerinizin azalmasını sağlayabilir. Haberciniz.biz'de yer alan habere göre uzak durmanız gereken alışkanlıklar...
YÜZ TÜYÜNÜ ARTIRAN ALIŞKANLIKLAR
BHA İÇEREN ÜRÜNLER KULLANMAK
Alışveriş yaparken, muhtemelen çok düşünmeden hareket ediyor olabilirsiniz. Ancak bunu yapmamalısınız. Çünkü çeşitli satın aldığınız eşyalarda hatta onlarla gelen fişte aslında kendinizi bisfenol A'ya veya hormonlarınızı bozabilecek güçlü bir endokrin bozucu olan BPA'ya maruz bırakıyorsunuz. Genellikle süpermarketten aldığımız fişler, konserve yiyeceklerdeki miktardan 250 ila 1.000 kat daha fazla BPA içerir. Vücudunuz bu tehlikeli kimyasalı deri yoluyla emebilir ve bir kez vücudunuza girdiğinde üreme sağlığınızı ve endokrin sisteminizi etkileyebilir ve bu da daha fazla istenmeyen tüye neden olabilir . BPA, su şişeleri, peçeteler ve tuvalet kağıdı dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde bulunabilir. BPA içermeyen ürünler kullandığınızdan emin olun!
HAREKETSİZ YAŞAMAK
Çok yoğun bir yaşam sürseniz bile, egzersiz için biraz zaman ayırmak kılların büyümesini azaltmanıza yardımcı olabilir. Fazla kilolu olmak , çenenizde veya üst dudağınızda istenmeyen tüy alma riskini artırır ve yüzme veya yürüme gibi orta veya düşük etkili egzersizlerle yavaş yavaş başlamak , istenmeyen tüyleri uzak tutmanıza yardımcı olabilir.
ÇOK SIK BALIK YEMEK
Diyetinize biraz somon eklemek, daha fazla protein almanın harika bir yolu olsa da, sık sık balık yemek, aslında sakal büyümesine katkıda bulunabilir. Somon ve uskumru gibi yağlı balıkların kadınlarda testosteronu artırdığı kanıtlanmıştır ve bu hormonun normalden daha yüksek düzeyde olması yüzdeki aşırı tüylerden sorumlu olabilir.
FAZLA KAHVE İÇMEK
Sıcak bir fincan kahve olmadan günle yüzleşme düşüncesine dayanamıyorsanız, bunu tamamen anlıyoruz, ancak çok sık kahve içmek aslında testosteron üretimini hızlandırabilir. Araştırmalar, sadece 4 hafta boyunca düzenli olarak kahve içmenin vücuttaki toplam testosteron seviyelerini artırabileceğini göstermiştir . Günlük kahvenizden vazgeçmeye hazır değilseniz, biraz daha az kafein içeren seçenekleri ya da kafeinsiz kahveleri deneyin.
STRES YÜZ TÜYLERİNİ ARTIRIYOR
Hızlı bir dünyada yaşıyoruz ve stresten kaçınmak neredeyse imkansız. Ancak ara sıra biraz stresli hissetmek tamamen normal olsa da, sürekli baskı altında olmak aslında vücudunuzun doğal hormon dengesini bozabilir . Hormonlarınız bozulduğunda, genel sağlığınızı etkiler ve istenmeyen tüylerin daha hızlı büyümesine sebep olabilir.