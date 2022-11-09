Yüz tüylerini artıran fark etmeden yapılan alışkanlıklar

Kadınların yüzünde çıkan tüylerde son zamanlarda oldukça artış görülüyor. Birçok kadın yüz tüyleri için ustura, ağda, lazer yöntemlerini kullanıyor. Zararlı yaşam koşulları sağlığımızı etkilediği gibi cildimizde de değişikliklere neden oluyor. Her gün fark etmeden yaptığımız bazı alışkanlıklar yüzümüzde çıkan tüylerin artmasına neden olabiliyor.

Hirsutizm, polikistik over sendromu gibi hastalıklar kadınlarda erkek tipi tüylenmeye neden olmaktadır. Ancak bu hastalıklar dışında da bazı alışkanlık yüz tüylerinin artmasına yol açar. Yüz tüyünü artıran alışkanlıklardan uzak durup cildiniz için en uygun tüy alma yöntemini belirlemeniz tüylerinizin azalmasını sağlayabilir. Haberciniz.biz'de yer alan habere göre uzak durmanız gereken alışkanlıklar...