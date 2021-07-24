Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk açıkladı! İşte 2021-2022 okulların açılış tarihi...

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı uzun süredir veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

"Eylül ayında başlayacağız" Selçuk tarih vererek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. şeklinde konuştu.