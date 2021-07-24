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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk açıkladı! İşte 2021-2022 okulların açılış tarihi...

24.07.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların ne zaman açılacağını ve yüz yüze eğitim olup olmayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Selçuk, okulların açılış tarihini de açıkladı. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 okulların açılış tarihi ve Bakan Selçuk'un açıklamaları...

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı uzun süredir veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

"Eylül ayında başlayacağız"

"Eylül ayında başlayacağız"
Selçuk tarih vererek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. şeklinde konuştu.
Aşının önemine de dikkat çeken Bakan Selçuk "Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi.
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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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