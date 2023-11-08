'Yüzde 99 ihtimalle...' diyerek açıkladı! Özgür Özel'le söylediği o cümle... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri dönecek mi?

'ÇORBADA BİR TUZUMUZ OLDU'

Özel Özel'in kazanması için kendisine yakın gördüğü delegeler ile konuştuğunu açıklayan Özcan, "Özel'e 'Delegeleri yakın markaja almakta fayda var' diye kendisine de söyledim. Ben de cuma günü Ankara'ya giderek görüşmem gereken delegeler ile görüştüm. Kafası karışık olan delegeler vardı. Onlara gerekli teminatları verdim. Tereddüt içinde olan birçok kişiyi ikna ettiğimi düşünüyorum. Bizim de yürüyüş yaparak ve delegelerin bir kısmı ile görüşerek, çorbada bir tuzumuz oldu. Değişime ikna ettik." ifadelerini kullandı.