Zengin mutfağıyla ünlü ama Türkiye'nin en obez ili seçildi! En fit ili ise şaşırttı... 'Kanser dahil birçok ciddi hastalık riskini artırıyor'

"ÖNCE DÜZENLİ BESLENME VE SPOR"

Obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayan Dr. Kaplan, “Obezitenin eşlik ettiği bir sürü hastalık var maalesef. En sık sebep olduğu hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, uyku apne hastalığı ve kanser türleri. Obeziteyi tedavi ederek bu hastalıklardan, hastalarımızı korumuş oluyoruz. Obezitede ise önce düzenli beslenme ve spor öneriyoruz. Eğer bunlardan çözüm bulamazsak ameliyata yöneliyoruz” dedi.