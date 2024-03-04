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  4. Zengin mutfağıyla ünlü ama Türkiye'nin en obez ili seçildi! En fit ili ise şaşırttı... 'Kanser dahil birçok ciddi hastalık riskini artırıyor'

Zengin mutfağıyla ünlü ama Türkiye'nin en obez ili seçildi! En fit ili ise şaşırttı... 'Kanser dahil birçok ciddi hastalık riskini artırıyor'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.03.2024 10:43
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Gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana, Türkiye’nin en obez ili olurken, uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi.

Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42’nci, erkeklerde ise 60’ıncı sırada. Obezite, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini arttırıyor.


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Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Türkiye’yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.

"UZMANLARDAN UYARI GELDİ"

"UZMANLARDAN UYARI GELDİ"

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu, gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana’da ise uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı.

"ÇOK CİDDİ BİR HASTALIK"

"ÇOK CİDDİ BİR HASTALIK"

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak, “Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır.

Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30’un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40’ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir” ifadelerini kullandı.

"ÖNCE DÜZENLİ BESLENME VE SPOR"

"ÖNCE DÜZENLİ BESLENME VE SPOR"

Obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayan Dr. Kaplan, “Obezitenin eşlik ettiği bir sürü hastalık var maalesef. En sık sebep olduğu hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, uyku apne hastalığı ve kanser türleri. Obeziteyi tedavi ederek bu hastalıklardan, hastalarımızı korumuş oluyoruz. Obezitede ise önce düzenli beslenme ve spor öneriyoruz. Eğer bunlardan çözüm bulamazsak ameliyata yöneliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Erzurum kebap kilo obez şırdan
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