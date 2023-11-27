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Zonguldak'ta batan gemideydi: Kayıp denizci Ömer Hebip ile ilgili o detay ortaya çıktı! "Böyle olmamalıydı"

27.11.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatı arasında yer alan 43 yaşındaki Ömer Hebip'in son sefer niyetiyle çıktığı görevinde kazaya yakalandığı ortaya çıktı. Hebip'in kardeşi Dilek Albar, "Bu son sefere gidişiydi, bir daha sefere gitmeyeceğini söylemişti. Bu seferden geldiği zaman evlenmeyi düşünüyordu" ifadelerini kullandı. Hebip'in ailesi, kayıp denizciden gelecek haberi bekliyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personelin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

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Kayıp denizcilerden, gemide yağcı olarak görev yapan Hebip'in ailesi de ekiplerin çalışmalarını sahilden takip ediyor.


Keşfet

"ANNEM İKİNCİ KEZ EVLAT ACISI YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Hebip'in kardeşi Dilek Albar, İstanbul'da yaşadıklarını, fabrikada çalışan ağabeyinin 5 yıl önce gemiciliğe başladığını söyledi.

"KÖTÜ OLDU, BÖYLE OLMAMALIYDI"

"KÖTÜ OLDU, BÖYLE OLMAMALIYDI"
Annesi Emine Hebip'in karşı çıkmasına rağmen ağabeyinin gemiye başladığını anlatan Albar, "Bu son sefere gidişiydi, bir daha sefere gitmeyeceğini söylemişti. Bu seferden geldiği zaman evlenmeyi düşünüyordu. Yoğun çalıştığım için seferdeyken görüşmeye fırsatım olmamıştı. Ablalarımla görüşüyordu. Sefere çıkmadan konuştuğumuzda çok kalmayacağını hemen döneceğini ifade etmişti. Kötü oldu, böyle olmamalıydı." diye konuştu.
Albar, ailecek perişan olduklarını ve kardeşinin bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti. Ağabeyinin iyiliksever biri olduğunu aktaran Albar, diğer ağabeyinin yıllar önce kaza kurşunuyla yaşamını yitirdiğini, annesinin ikinci kez evlat acısı yaşamasını istemediğini ifade etti. Albar, arama ekiplerinin ellerinden geleni yaptığını ve ağabeyinin bir an önce bulunmasını istediklerini sözlerine ekledi.

"18 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ ARADI AMA GÖRÜŞEMEDİK"

"18 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ ARADI AMA GÖRÜŞEMEDİK"
Ömer Hebip'in ablası Gülperi Bebek de kardeşinin denizci olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini söyledi. Kardeşinin son olarak 18 Kasım Cumartesi günü kendisini aradığını ancak telefondan ses alamadığı için kendisiyle görüşemediğini kaydetti.
Bebek, daha sonra kardeşini aradığını ancak bu kez de onun telefona cevap vermediğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak gemi
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