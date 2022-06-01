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Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk neden gözaltına alındı? Nereli ve kaç yaşında?

01.06.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galip Öztürk, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen birçok kişi internette; Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk neden gözaltına alındı? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk neden gözaltına alındı? Nereli ve kaç yaşında?

Galip Öztürk günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk neden gözaltına alındı? Nereli ve kaç yaşında? sor ve konu başlıklarını sorguluyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Galip Öztürk 19 Nisan 1965 yılında Samsun'un Ayvacık ilçesinde dünyaya geldi.

Gürcistan vatandaşı olduğu bilinen Galip Öztürk ağırlıklı olarak et ürünleri, turizm ve seyahat alanlarında faaliyet gösteren bir holding şirketinin sahibidir.

GALİP ÖZTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Galip Öztürk'ün vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılması şüphesi ile gözaltına alındığı öğrenildi.

Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alındığı ifade edilen Galip Öztürk ile ilgili olarak Gürcistan Maliye Bakanlığından da açıklama yapıldı.

Gürcistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılmasıyla ilgili muhtemel gerçeklerin araştırılması sırasında diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda para ile uyuşturucu ve psikotrop maddeler bulunmuş ve mahkeme kararıyla buna el konmuştur”

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gürcistan
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