Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, "Yabancı doğrudan yatırımlar aracılığıyla ekonomik alandaki iş birliğimizi Türkiye ile her alanda geliştirmeye gönüllüyüz." dedi.

Cumhurbaşkanı Barrow, Gambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yıllar içerisinde Türkiye'den her alanda önemli destek ve iş birliği yakınlığı gördüklerini belirten Barrow, ekonominin çeşitli alanlarında Türkiye ile kuvvetli ilişkiler tesis edildiğini söyledi.

Barrow, Ankara'ya gerçekleştirdiği son ziyaret ve akabinde imzalanan anlaşmaların da iki ülke arasında yüksek düzeyli ilişkilerin nişanesi olmak üzere Gambiya'yı oldukça memnun ettiğini bildirdi.

Türk hükümetinin, Gambiya hükümetinin geçiş dönemi sırasında askeri alanda destek sağlamaya devam ettiğini aktaran Barrow, "Bu desteğin 5 yıllık çerçeve içerisinde ulaşmış olduğu seviye 17 milyon dolar olarak açıklanmaktadır." dedi.

Barrow, Gambiya hükümetinin barış koruma programlarında görev alan 500 subayın eğitimine ilişkin kapasite artırılma çalışmalarına azami destek sağladığını ifade ederek, son (Türkiye) ziyaretinde taahhütte bulunulan çocuk hastanesinin inşası ve parlamenterler için çalışma alanlarının tesis edilmesi noktasındaki ilerlemenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.