Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Aksiyonun hız kesmediği, sürükleyici hikâyelerin oyuncuları ekrana kilitlediği bilgisayar oyunlarını her yaştan kişi severek oynuyor. Bazıları için oyun oynamak sadece kısa bir hafta sonu eğlencesiyken bazıları için saatler hatta günler süren bir macera. Eğer siz de kendini oyunların büyüleyici dünyasına kaptıranlardansanız ihtiyaç duyduğunuz oyuncu ekipmanları için yazımızı okumaya devam edin!

1. Önce konfor: Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Uzun saatler oyun oynarken ergonomik ürünleri kullanmak çok önemli. Eğer seçtiğiniz oyuncu koltuğunun konforlu olmazsa bel, boyun ve sırt ağrıları yaşarsınız. Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu, baş ve bel bölgesindeki yastıklarıyla ihtiyacınız olan desteği sunar. Ayrıca nefes alan kumaşı sayesinde terletmez. Hareketli kolları ise oyun oynarken hareket özgürlüğü vadeder.

2. Her şey elinizin altında olsun: xDrive Profesyonel Rgb Oyuncu Masası

Oyun oynama keyfini artıran etmenlerden biri, geniş bir masa alanı. Bilgisayarı ve klavyeyi rahatça konumlandırmak, mouse'u istediğiniz gibi hareket ettirmek, yiyecek ve içeceklerinizi yerleştirebilmek için kullanışlı bir masaya ihtiyacınız var. xDrive Profesyonel Rgb Oyuncu Masası; geniş yüzeyi, içecek koyma ve kulaklık asma aparatlarıyla oldukça kullanışlı bir model. RGB aydınlatmaları ise arzu ettiğiniz oyun atmosferini kolayca yakalamanızı sağlar.

3. Geniş ekran keyfi: Samsung Odyssey Neo G8 LS32BG850NUXUF 32" UHD Quantum Mini-LED HDR2000 1000R Pivot Gaming Monitör

UHD çözünürlük, HDR 2000 ve Quantum Matrix teknolojisini bir araya getiren Samsung Odyssey Neo G8 LS32BG850NUXUF 32" UHD Quantum Mini-LED HDR2000 1000R Pivot Gaming Monitör; kristal netliğinde bir görüntü sunar. 240Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi vadeder. Mat curved ekranını çok seveceğiniz monitörle oyun keyfinizi katlamaya hazır olun.

4. Oyuncuların vazgeçilmezi: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Mekanik klavyeye benzer bir deneyim sunan Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi, üstün dokunma geri bildirimi ile oyunlarda rakiplerinize fark atmanıza yardım eder. Beş farklı aydınlatma alanı ile yeni nesil bir RGB aydınlatması sunar. Oldukça sağlam olan klavye, sıvı dökülmesine karşı da son derece dayanıklı. Ayarlanabilir ayakları ve dâhilî avuç içi desteği de bulunan klavyeyi kaçırmayın, deriz.

5. Rakiplerinizin önüne geçin: SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow Gaming Mouse

Pek çok oyun için tepkime hızı yüksek bir mouse'a ihtiyaç duyulur. SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow Gaming Mouse, TrueMove Air optik sensörüyle ihtiyaç duyduğunuz hızı sunar. AquaBarrier özelliği sayesinde su ve toza karşı direnç gösterir. Yeni sınıf PTFE kızakları ise mouse'u rahatça hareket ettirmenizi sağlar. 200 saat pil ömrü bulunan mouse, 68 gramlık ultra hafif yapısıyla konforlu bir oyun deneyimi yaşatır.

6. İdeal oyun ortamı için: Rampage RMS-175BT 2+1 Rainbow Aydınlatmalı Gaming Speaker

Günümüz oyunları sadece oyun içi seslerle değil, müziklerle de bambaşka bir deneyim sunuyor. Bu nedenle oyun oynarken iyi bir ses sunan hoparlörleri kullanmak, oyuncunun istediği atmosferi yakalamasını sağlıyor. Rampage RMS-175BT 2+1 Rainbow Aydınlatmalı Gaming Speaker, üstün ses kalitesinin yanı sıra RGB aydınlatmasıyla da oyuncuların aradığı ortamı oluşturmalarını sağlıyor. Bluetooth ile bağlantı kurabilen hoparlörleri çok seveceksiniz!

7. Renkli bir oyun deneyimi için: Porge RGB Mousepad

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Oyun oynarken mouse hareketleri çok önemli. Porge RGB Mousepad, pürüzsüz yüzeyiyle mouse'un rahatça kaymasını sağlar. Yüksek hassasiyet ve tutarlılık sunarak ideal bir oyun deneyimi yaşatır. Yedi sabit, beş hareketli olmak üzere toplam on iki farklı ışık modu bulunan mousepad; renkli ve farklı bir oyun ortamı oluşturmanıza yardım eder. Siz de oyunlarda rakiplerinizin önüne geçmek için mousepad'e bir şans verebilirsiniz.

8. Bir kulaklıkta aradığınız her şey onda: HyperX Cloud Stinger Core PC Oyun Kulaklığı

Hem hafif hem ses kalitesi yüksek bir kulaklık arıyorsanız harika bir önerimiz var: HyperX Cloud Stinger Core PC Oyun Kulaklığı! Kapalı kapak tasarımı, gürültü engelleyici özelliği ve 40 mm yönlendirmeli sürücüleriyle oyun içi üç boyutlu ses sunan model; oyun oynarken dikkatinizi dağıtabilecek tüm sesleri engellemeyi başarır. Kablosu üzerinde yer alan düğmeleriyle rahatça kontrol edilir. Hareketli mikrofonunu ise kullanmadığınız zamanlarda yukarı kaldırabilirsiniz.

9. Oyun keyfiniz yarıda kalmasın: iDock F12-1 Black 2600RPM Yüksek Devirli Fan Gaming Laptop Soğutucu Stant

Oyun oynarken bilgisayarınızın ısınmasını engellemek için iyi bir soğutucu kullanmalısınız. Eğer oyun için dizüstü bilgisayarınızı kullanıyorsanız iDock F12-1 Black 2600RPM Yüksek Devirli Fan Gaming Laptop Soğutucu Stant ile mutlaka tanışmalısınız. Altı adet yüksek devirli fanı bulunan model, ideal bir hava akışı sağlar. Böylece bilgisayarınızın ısınmasına izin vermez. Altı farklı yükseklik ayarı sayesinde ideal açıyı kolayca ayarlayabilirsiniz.

10. Şık ve kullanışlı: Lenovo Ideapad Gaming 16" Notebook Sırt Çantası

Oyuncu ekipmanlarınızı rahatça her yere taşıyabileceğiniz bir çantaya ihtiyaç duyuyorsanız Lenovo Ideapad Gaming 16" Notebook Sırt Çantası ile bir an önce tanışmalısınız! Geri dönüştürülmüş plastik şişe kullanılarak üretilen çevre dostu model, oldukça hafif ve suya dayanıklı. Bol miktarda cebi olduğu için eşyalarınızı rahatça çantaya yerleştirebilirsiniz. 16" laptopların rahatlıkla sığabileceği geniş hacimli çantayla gittiğiniz her yerde oyun keyfi devam etsin!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.