HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

05.07.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boş zamanları değerlendirmenin en eğlenceli yollarından biri, oyun oynamak. Tabii oyunlardan alınan keyfi artırmak için klavyeden kulaklığa doğru ekipmanları kullanmak çok önemli. Siz de bilgisayar oyunlarına tutkunsanız oyuncu ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Öyleyse gelin, severek kullanacağınız en iyi oyuncu ekipmanlarına hep birlikte göz atalım.

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Aksiyonun hız kesmediği, sürükleyici hikâyelerin oyuncuları ekrana kilitlediği bilgisayar oyunlarını her yaştan kişi severek oynuyor. Bazıları için oyun oynamak sadece kısa bir hafta sonu eğlencesiyken bazıları için saatler hatta günler süren bir macera. Eğer siz de kendini oyunların büyüleyici dünyasına kaptıranlardansanız ihtiyaç duyduğunuz oyuncu ekipmanları için yazımızı okumaya devam edin!

1. Önce konfor: Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Uzun saatler oyun oynarken ergonomik ürünleri kullanmak çok önemli. Eğer seçtiğiniz oyuncu koltuğunun konforlu olmazsa bel, boyun ve sırt ağrıları yaşarsınız. Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu, baş ve bel bölgesindeki yastıklarıyla ihtiyacınız olan desteği sunar. Ayrıca nefes alan kumaşı sayesinde terletmez. Hareketli kolları ise oyun oynarken hareket özgürlüğü vadeder.

Ürünü İncele

2. Her şey elinizin altında olsun: xDrive Profesyonel Rgb Oyuncu Masası

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Oyun oynama keyfini artıran etmenlerden biri, geniş bir masa alanı. Bilgisayarı ve klavyeyi rahatça konumlandırmak, mouse'u istediğiniz gibi hareket ettirmek, yiyecek ve içeceklerinizi yerleştirebilmek için kullanışlı bir masaya ihtiyacınız var. xDrive Profesyonel Rgb Oyuncu Masası; geniş yüzeyi, içecek koyma ve kulaklık asma aparatlarıyla oldukça kullanışlı bir model. RGB aydınlatmaları ise arzu ettiğiniz oyun atmosferini kolayca yakalamanızı sağlar.

Ürünü İncele

3. Geniş ekran keyfi: Samsung Odyssey Neo G8 LS32BG850NUXUF 32" UHD Quantum Mini-LED HDR2000 1000R Pivot Gaming Monitör

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

UHD çözünürlük, HDR 2000 ve Quantum Matrix teknolojisini bir araya getiren Samsung Odyssey Neo G8 LS32BG850NUXUF 32" UHD Quantum Mini-LED HDR2000 1000R Pivot Gaming Monitör; kristal netliğinde bir görüntü sunar. 240Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi vadeder. Mat curved ekranını çok seveceğiniz monitörle oyun keyfinizi katlamaya hazır olun.

Ürünü İncele

4. Oyuncuların vazgeçilmezi: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Mekanik klavyeye benzer bir deneyim sunan Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi, üstün dokunma geri bildirimi ile oyunlarda rakiplerinize fark atmanıza yardım eder. Beş farklı aydınlatma alanı ile yeni nesil bir RGB aydınlatması sunar. Oldukça sağlam olan klavye, sıvı dökülmesine karşı da son derece dayanıklı. Ayarlanabilir ayakları ve dâhilî avuç içi desteği de bulunan klavyeyi kaçırmayın, deriz.

Ürünü İncele

5. Rakiplerinizin önüne geçin: SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow Gaming Mouse

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Pek çok oyun için tepkime hızı yüksek bir mouse'a ihtiyaç duyulur. SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow Gaming Mouse, TrueMove Air optik sensörüyle ihtiyaç duyduğunuz hızı sunar. AquaBarrier özelliği sayesinde su ve toza karşı direnç gösterir. Yeni sınıf PTFE kızakları ise mouse'u rahatça hareket ettirmenizi sağlar. 200 saat pil ömrü bulunan mouse, 68 gramlık ultra hafif yapısıyla konforlu bir oyun deneyimi yaşatır.

Ürünü İncele

6. İdeal oyun ortamı için: Rampage RMS-175BT 2+1 Rainbow Aydınlatmalı Gaming Speaker

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Günümüz oyunları sadece oyun içi seslerle değil, müziklerle de bambaşka bir deneyim sunuyor. Bu nedenle oyun oynarken iyi bir ses sunan hoparlörleri kullanmak, oyuncunun istediği atmosferi yakalamasını sağlıyor. Rampage RMS-175BT 2+1 Rainbow Aydınlatmalı Gaming Speaker, üstün ses kalitesinin yanı sıra RGB aydınlatmasıyla da oyuncuların aradığı ortamı oluşturmalarını sağlıyor. Bluetooth ile bağlantı kurabilen hoparlörleri çok seveceksiniz!

Ürünü İncele

7. Renkli bir oyun deneyimi için: Porge RGB Mousepad

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Oyun oynarken mouse hareketleri çok önemli. Porge RGB Mousepad, pürüzsüz yüzeyiyle mouse'un rahatça kaymasını sağlar. Yüksek hassasiyet ve tutarlılık sunarak ideal bir oyun deneyimi yaşatır. Yedi sabit, beş hareketli olmak üzere toplam on iki farklı ışık modu bulunan mousepad; renkli ve farklı bir oyun ortamı oluşturmanıza yardım eder. Siz de oyunlarda rakiplerinizin önüne geçmek için mousepad'e bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Bir kulaklıkta aradığınız her şey onda: HyperX Cloud Stinger Core PC Oyun Kulaklığı

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Hem hafif hem ses kalitesi yüksek bir kulaklık arıyorsanız harika bir önerimiz var: HyperX Cloud Stinger Core PC Oyun Kulaklığı! Kapalı kapak tasarımı, gürültü engelleyici özelliği ve 40 mm yönlendirmeli sürücüleriyle oyun içi üç boyutlu ses sunan model; oyun oynarken dikkatinizi dağıtabilecek tüm sesleri engellemeyi başarır. Kablosu üzerinde yer alan düğmeleriyle rahatça kontrol edilir. Hareketli mikrofonunu ise kullanmadığınız zamanlarda yukarı kaldırabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Oyun keyfiniz yarıda kalmasın: iDock F12-1 Black 2600RPM Yüksek Devirli Fan Gaming Laptop Soğutucu Stant

Adsız tasarım - 2023-07-05T164706.810

Oyun oynarken bilgisayarınızın ısınmasını engellemek için iyi bir soğutucu kullanmalısınız. Eğer oyun için dizüstü bilgisayarınızı kullanıyorsanız iDock F12-1 Black 2600RPM Yüksek Devirli Fan Gaming Laptop Soğutucu Stant ile mutlaka tanışmalısınız. Altı adet yüksek devirli fanı bulunan model, ideal bir hava akışı sağlar. Böylece bilgisayarınızın ısınmasına izin vermez. Altı farklı yükseklik ayarı sayesinde ideal açıyı kolayca ayarlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Şık ve kullanışlı: Lenovo Ideapad Gaming 16" Notebook Sırt Çantası

Gaming kulaklıktan klavyeye, bu yaz dönemini oyun oynamaya ayıracak oyun meraklıları için vazgeçilmez ürünler

Oyuncu ekipmanlarınızı rahatça her yere taşıyabileceğiniz bir çantaya ihtiyaç duyuyorsanız Lenovo Ideapad Gaming 16" Notebook Sırt Çantası ile bir an önce tanışmalısınız! Geri dönüştürülmüş plastik şişe kullanılarak üretilen çevre dostu model, oldukça hafif ve suya dayanıklı. Bol miktarda cebi olduğu için eşyalarınızı rahatça çantaya yerleştirebilirsiniz. 16" laptopların rahatlıkla sığabileceği geniş hacimli çantayla gittiğiniz her yerde oyun keyfi devam etsin!

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

 Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

 Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

 Seyir deneyiminin kalitesini artırmak isteyenler için en iyi IPS monitörlerini seçtik

Seyir deneyiminin kalitesini artırmak isteyenler için en iyi IPS monitörlerini seçtik

 Stüdyoların yıldızı! Muhteşem ötesi bir ses deneyimi için...

Stüdyoların yıldızı! Muhteşem ötesi bir ses deneyimi için...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gamer gamer koltuk gamer kulaklık gamer laptop gaming gaming klavye gaming koltuk gaming kulaklık gaming laptop gaming masa gaming mouse gaming pc

İş birliği İçerikleri

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak!

Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak!

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

Makyaj ve bakım rutininize eklemek isteyeceğiniz en etkili ürünleri seçtik

Makyaj ve bakım rutininize eklemek isteyeceğiniz en etkili ürünleri seçtik

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

İştahlı gözlerle baksalar bile evcil hayvanlarınıza asla vermemeniz gereken yiyecekler

İştahlı gözlerle baksalar bile evcil hayvanlarınıza asla vermemeniz gereken yiyecekler

Tümünü Gör
İştahlı gözlerle baksalar bile evcil hayvanlarınıza asla vermemeniz gereken yiyecekler

İştahlı gözlerle baksalar bile evcil hayvanlarınıza asla vermemeniz gereken yiyecekler

Fiyatların artmasını beklemeyin! Grundig robot süpürgede fırsat

Fiyatların artmasını beklemeyin! Grundig robot süpürgede fırsat

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kuaförlerin kullandığı ürünleri keşfedin, saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapın

Kuaförlerin kullandığı ürünleri keşfedin, saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapın

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Tümünü Gör
Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yaşadığınız içsel sorunları çözmenize yardımcı olacak en iyi psikoloji kitapları

Yaşadığınız içsel sorunları çözmenize yardımcı olacak en iyi psikoloji kitapları

Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceksiniz

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceksiniz

Sneaker dünyasının iki devi: Nike Air Force 1 ve Nike Dunk! Sizin için karşılaştırdık

Sneaker dünyasının iki devi: Nike Air Force 1 ve Nike Dunk! Sizin için karşılaştırdık

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

"Dyson'a o kadar para veremem!" diyorsanız bu elektrikli süpürgelere bakmadan geçmeyin

"Dyson'a o kadar para veremem!" diyorsanız bu elektrikli süpürgelere bakmadan geçmeyin

Apple Watch'a servet ödemek istemeyenlerin tercih edebileceği akıllı saatler

Apple Watch'a servet ödemek istemeyenlerin tercih edebileceği akıllı saatler

Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

Her türlü ölçümü yapıyor! Kilo verirken en büyük yardımcınız olacak

Her türlü ölçümü yapıyor! Kilo verirken en büyük yardımcınız olacak

Klimaya bir dünya para vermek istemeyenler buraya! İşte serinlemenin ucuz yollu alternatifleri

Klimaya bir dünya para vermek istemeyenler buraya! İşte serinlemenin ucuz yollu alternatifleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Twitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dedi

Twitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dedi

Threads'i kullanıma sunan Zuckerberg, 11 yıl aradan sonra Twitter'da ilk kez paylaşım yaptı! Musk'a olay gönderme...

11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...

Mark Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saat içinde...'

Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'

iPhone 15 serisiyle ilgili çarpıcı iddia! Batarya kapasiteleri...

iPhone 15 serisiyle ilgili çarpıcı iddia! Batarya kapasiteleri...

Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads, web'de kısa süreliğine yayına girdi! Büyük gün ise yarın...

Web'de kısa süreliğine yayına girdi! Büyük gün ise yarın...

Teknolojide son nokta mı? Beş saatten kısa sürede, çalışan bir bilgisayar tasarlayabilen yapay zeka geliştirildi!

Teknolojide son nokta mı? "Önemli bir adım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.