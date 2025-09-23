Armonika'da sezon sonu fırsatları başladı! 99 TL'den başlayan fiyatlar...

Uygun fiyatlarla en şık parçaları keşfetmek isteyenler için Armonika, birbirinden özel seçenekler sunuyor. Günlük kombinlere eşlik edecek basic parçalar ya da özel günlerde stilinizi öne çıkaracak tasarımlar… Armonika’nın geniş koleksiyonunda her zevke hitap eden modeller sizi bekliyor. Üstelik şimdi sezon sonu ürünlerde fiyatlar 99 TL’den başlıyor. Hem de 300 TL ve üzeri alışverişlerde satın aldığınız ürünler ücretsiz kapınızda! İşte indirimdeki ürünlerden bazıları...

1. Saks Kruvaze Yaka Desenli Crop Ceket

Saks Kruvaze Yaka Desenli Crop Ceket, modern şıklığıyla gardırobunuza enerjik bir dokunuş katıyor. Regular kalıbı farklı vücut tiplerine uyum gösterirken, crop kesimi sayesinde yüksek bel pantolonlar, etekler veya şık elbiselerle kolayca kombinlenebiliyor. Canlı saks rengi ve desenli dokusu, klasik kruvaze yaka detayıyla birleşerek güçlü ve dikkat çekici bir stil oluşturuyor.

2. Sırtı Pileli Çizgili Oversize Gömlek

Turuncu Uzun Kollu Cep Detaylı Sırtı Pileli Çizgili Oversize Gömlek, enerjik rengi ve rahat kalıbıyla dolabınızın yıldız parçalarından biri olmaya aday. %70 pamuk ve %30 polyester karışımıyla hem nefes alabilir hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Oversize kesimi sayesinde modern ve özgür bir stil yaratıyor. Pileli sırt detayı ve cep ayrıntısıyla şıklığına karakter katan tasarım, jean pantolonlardan şortlara, taytlardan eteklere kadar pek çok parça ile birlikte kullanabilirsiniz. Günlük hayatta konfor arayanların olduğu kadar, salaş ve dikkat çekici bir görünüm isteyenlerin de favorisi olacak.

3. Eteği Fırfırlı Oversize Crop Bluz

Krem Yarasa Kol Yakası Bağlamalı Eteği Fırfırlı Oversize Crop Bluz, feminen detaylarıyla gardırobunuza romantik bir hava katıyor. %60 pamuk ve %40 polyester karışımıyla hafif ve rahat bir kullanım sunan bluz, oversize kesimi ve ve yarasa kol tasarımı ile beğeni topluyor. Yakadaki bağlama detayı ve fırfırlı etek ucu ise stilinizi hareketlendiriyor. Yüksek bel pantolonlar, etekler ya da şortlara kolayca uyum sağlayan parça, dikkat çekici bir görünüm için harika bir tercih.

4. Karpuz Kol Kloş Mini Elbise

Siyah Ön Arka Kare Yaka Kol Ucu Garnili Detaylı Karpuz Kol Kloş Mini Elbise, feminen ve modern tasarımıyla dikkat çekici bir ürün. %60 viskoz ve %40 polyester karışımı sayesinde sıcak yaz günlerinde serinlik hissi verir. Kare yaka ve kruvaze detayları zarif bir boyun hattı oluştururken, karpuz kollar ve kloş etek kesimi romantik bir siluet kazandırıyor.

5. Haki Madonna Fitilli Kaşkorse Elbise

Haki Madonna Yaka Vücuda Oturan Fitilli Kaşkorse Elbise, zamansız tasarımı ve feminen detaylarıyla her gardıropta bulunması gereken özel bir parça. %100 pamuk dokusu ve fitilli kaşkorse yapısı vücuda zarifçe oturarak şık bir siluet oluşturuyor. Madonna yaka detayı feminen bir hava katarken, midi boyu sayesinde hem günlük stilinize hem de özel davet kombinlerinize kolayca uyarlanabiliyor.

6. Beyaz Kısa Kol Gömlek

Beyaz Kısa Kol Gömlek, sade ve zamansız tasarımıyla gardırobunuzun kurtarıcı parçalarından biri olacak! %50 viskoz ve %50 karışımlı kumaşı, nefes alabilen yapısı sayesinde yaz aylarında kullanılabiliyor. Regular kalıbı ve düz kesimiyle farklı vücut tiplerine uyum gösteren gömlek, kısa kol boyu ile rahat bir stil yaratır. Jeanlerle casual, kumaş pantolonlarla ofis şıklığı yakalayabilir, şort ya da eteklerle enerjik yaz kombinleri oluşturabilirsiniz.

7. Duble Kol Detaylı Oversize Bluz

Duble Kol Detaylı Oversize Bluz, salaş kesimi ve modern detaylarıyla rahat şıklığın en keyifli hali! Duble kol detayıyla stiline farklı bir hava katan bu bluz, oversize yapısı sayesinde hem konforlu hem de trend bir görünüm yaratıyor. Jeanlerle günlük bir kombin yapabilir, deri tayt ya da şık pantolonlarla akşam stilinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. Doğal tonuyla her mevsim tercih edebilirsiniz.

8. Ekru Keten Görünümlü Palazzo Pantolon

Kadın Ekru Keten Görünümlü Cepli İçi Yarım Astarlı Palazzo Pantolon ile zamansız şıklık ve konfor bir arada! %60 pamuk ve %40 polyester karışımıyla nefes alabilen, dayanıklı ve yumuşak bir dokuya sahip. Palazzo kesimi bacak boyunu olduğundan uzun gösteriyor. Düz formu sayesinde basic tişörtlerden şık gömleklere, crop bluzlardan salaş trikolarla kadar pek çok üst giyimle kolayca kombinlenebilir.

9. Lacivert Gömlek Yaka Kolu Yırtmaç Detaylı Kloş Karpuz Kol Elbise

Lacivert Gömlek Yaka Kolu Yırtmaç Detaylı Kloş Karpuz Kol Elbise, %50 pamuk ve %50 polyester karışımı kumaşıyla dayanıklı, nefes alabilen ve rahat bir parça. Regular kalıbı sayesinde vücuda oturuyor. Gömlek yaka detayı şıklık katarken, karpuz kollar ve kol yırtmaçları feminen ve trend bir hava yaratıyor. Kloş kesimiyle zarif bir siluet oluşturan elbise, topuklu ayakkabılarla ofis şıklığında, sandaletlerle ise günlük kombinlerde rahatlıkla tercih edilebilir.

10. Mint V Yaka Tek Düğme Oversize Yelek

Mint V Yaka Tek Düğme Oversize Yelek, %50 pamuk ve %50 polyester karışımlı kumaşı ve oversize kesimiyle salaş ama şık bir siluet oluşturuyor. V yaka detayı ve tek düğme kapaması sayesinde zarif bir duruş sergileyen parça, basic tişörtler, gömlekler ya da crop bluzlarla rahatlıkla kullanılabiliyor.

