Gaspçının "Dayıya sor" dediği sırada yanındaki polis memuruydu! O videoyla tanınan Osman Akıncı'dan acı haber

Hüseyin Taşkıran, 2015'te bir polis memurunun oğlunun 5 lirasını bıçak zoruyla gasbetmiş, polis aracına bindiğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. 4 kere hacca gidip geldiğini söyleyen Taşkıran, yanındaki polis memuru Osman Akıncı'yı işaret ederek "Dayıya sor" demişti. Osman Akıncı dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI

Seyhan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Osman Akıncı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akıncı, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Akıncı’nın cenazesi, Adana Asri Mezarlık’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin’in Mut ilçesine uğurlandı. Törene İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Akıncı’nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

YILLAR ÖNCE O VİDEOYLA TANINMIŞTI

Osman Akıncı’nın, 28 Ekim 2015’te bir polis memurunun oğlu Ö. K.’nin 5 lirasını bıçak zoruyla gasbeden ve basın mensuplarının sorularına dua kitabı sattığını öne sürerek, “Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor” cevabı veren Hüseyin Taşkıran’ı Adana Adli Tıp Birimi’ne götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

