Gaz Sancısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Bağırsak bakterilerinin yutulan havayla beraber tüketilen yiyecekleri fermante etmesi neticesinde hem midede hem de bağırsaklarda oluşan gaz, sancıya sebep olur. Bu bölgelerde oluşan gaz miktarının fazla olduğu durumlarda eğer gaz bir şekilde dışarı atılamazsa sıkışma meydana gelir ve bu sıkışma şiddetli bir sancının oluşmasına neden olur. Gaz sancıları her yaşta, her an, her yerde ortaya çıkabilir.

Gaz sancısı bir sağlık sorunudur ancak çoğunlukla görmezden gelinir. Örnek vermek gerekirse; kimi durumlarda bir topluluk içerisindeyken bağırsaklarda gaz birikmeye başlayabilir. Eğer bu durumun utanç verici olduğunu düşünüp gazı vücudunuzdan atmazsanız içinizde hapsolan gaz bir süre sonra kasılmalara, kramplara ve sancılara neden olacaktır. Dolayısıyla biriken gazı vücuttan çıkarmak sağlık için oldukça önemli bir meseledir.

Gaz Sancısı Neden Olur?

1. Kabız

Sertleşen ve daha katı bir hale bürünen dışkının vücuttan atılmasının zorlaşması olarak tanımlanabilecek bir sağlık sorunu olan kabızlık, bağırsaklardaki hareketliliğin azalmasına da neden olur. Bağırsaklardaki hareketler yavaşladığı için vücut içerisinde bir gaz birikmesi ve sıkışması söz konusu olur. Bu durumda gaz sancısı belirtisi kendisini ilk olarak alt karında sancı ve şişkinlik şeklinde hissettirir. Tuvalet ihtiyacı giderildiğinde ya da gaz vücuttan atıldığında sancıda azalma olur.