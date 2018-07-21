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Gaz Sancısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Deniz Pervin Deniz Pervin
SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

Gaz birikmesi sonucu ortaya çıkan gaz sancısı neden olur? Hazımsızlık ve kabız gibi faktörlere bağlı olarak da gelişmesi muhtemel olan gaz sancısı nasıl tedavi edilir? Gaz sancısından kurtulmak için hangi bitkisel yöntemleri uygulamak gerekir?

Gaz Sancısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Bağırsak bakterilerinin yutulan havayla beraber tüketilen yiyecekleri fermante etmesi neticesinde hem midede hem de bağırsaklarda oluşan gaz, sancıya sebep olur. Bu bölgelerde oluşan gaz miktarının fazla olduğu durumlarda eğer gaz bir şekilde dışarı atılamazsa sıkışma meydana gelir ve bu sıkışma şiddetli bir sancının oluşmasına neden olur. Gaz sancıları her yaşta, her an, her yerde ortaya çıkabilir.

Gaz sancısı bir sağlık sorunudur ancak çoğunlukla görmezden gelinir. Örnek vermek gerekirse; kimi durumlarda bir topluluk içerisindeyken bağırsaklarda gaz birikmeye başlayabilir. Eğer bu durumun utanç verici olduğunu düşünüp gazı vücudunuzdan atmazsanız içinizde hapsolan gaz bir süre sonra kasılmalara, kramplara ve sancılara neden olacaktır. Dolayısıyla biriken gazı vücuttan çıkarmak sağlık için oldukça önemli bir meseledir.

Gaz Sancısı Neden Olur?

gaz-sancisi-nedenleri-tedavisi

1. Kabız
Sertleşen ve daha katı bir hale bürünen dışkının vücuttan atılmasının zorlaşması olarak tanımlanabilecek bir sağlık sorunu olan kabızlık, bağırsaklardaki hareketliliğin azalmasına da neden olur. Bağırsaklardaki hareketler yavaşladığı için vücut içerisinde bir gaz birikmesi ve sıkışması söz konusu olur. Bu durumda gaz sancısı belirtisi kendisini ilk olarak alt karında sancı ve şişkinlik şeklinde hissettirir. Tuvalet ihtiyacı giderildiğinde ya da gaz vücuttan atıldığında sancıda azalma olur.

2. Hazımsızlık
Laktoz intoleransı gibi çeşitli gıda hazımsızlıkları sonrasında alt karında kramp şeklinde bir sancı oluşur. Genelde süt içtikten sonra süt ürünlerine karşı hassasiyet gösterenlerde gaz sancısı oluşma ihtimali daha yüksektir. Mide problemi olan ya da bazı maddelerin hazmı konusunda sorunlar yaşayan kişilerin sancılardan kurtulmak için gazı vücutlarından bir şekilde atmaları gerekir.

3. Hava yutmak
Nefes alışı esnasında ya da yemek yerken doğal olarak bir miktar hava yutulabilir. Fakat sakız çiğnemek, pipetle bir şeyler içmek, hızlı bir şekilde yemek yemek, yemek yerken konuşmak, sigara içmek, yiyecekleri çiğnemeden yutmak gibi eylemler yüzünden yutulan hava miktarı artar. Hava yutulması neticesinde vücutta bir gaz oluşumu meydana gelir ve bunun sonucunda gaz sancıları söz konusu olabilir.

4. Bazı gıdalar
Neredeyse tükettiğimiz her besinde belli miktarda karbonhidrat bulunur. Fakat kuru fasulye, lahana, soğan, karnabahar, enginar, mercimek, kuru üzüm, brokoli, soğan, erik kurusu, elma gibi besinler karbonhidrat açısından oldukça zengin olduğu için zaman zaman bunları sindirmekte problemler yaşanabilir ve bunun bir sonucu olarak gaz sancısı meydana gelebilir. Diğer taraftan patates, makarna gibi nişastalı yiyeceklerle beslenmek, düzensiz öğünler halinde yemek, bir şeyi ikinci defa ısıtıp yemek gibi eylemler de gaz sıkışmasına neden olabilir.

5. Çölyak hastalığı
Gluten arpa, buğday ve çavdarda bulunan ortak proteindir. Glutene karşı hassasiyeti olanların ince bağırsaklarında gluten sindiriminde sorun yaşanır. Bu sorunla beraber şişkinlik ortaya çıkar ve gaz sancısı meydana gelir. Hastalar gluten içeren maddeleri tüketmediği sürece bir sorun yaşamazlar.

6. Huzursuz bacak sendromu
Bağırsak düzensizliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olan huzursuz bağırsak sendromunun en büyük işaretçisi vücudun dışkılama sisteminde bozulmaların meydana gelmesidir. Hasta bir ishal, bir kabız olarak bağırsaklarındaki düzensizliğin kurbanı olur. Dolayısıyla bu sendroma bağlı olarak gaz sancısı ya da aşırı gaz çıkarmak durumlarıyla karşı karşıya kalabilir.

7. Adet dönemleri
Birçok kadında genelde adet döneminden birkaç gün evvel rahim ve vajina bölgelerinde gaz sancıları meydana gelir. Adetin başlamasıyla birlikte bu sancılar azalır. Diğer taraftan erken hamilelik döneminde progesteron hormonunun yükselmesiyle bağırsaktaki düz kasların gevşemesine bağlı olarak da gaz sıkışması meydana gelebilir.

8. Bağırsak iltihabı
Salmonella ile ecoli gibi bağırsak iltihabına sebep olan kimi bakteriler yüzünden de mide ağrıları ve gaz sancıları meydana gelebilir. Bu durumda gaz sancılarına bulantı, halsizlik, ateş, ishal gibi belirtiler de eşlik eder.

9. Lifli besin tüketmek
Sağlığa yararlı oldukları için son zamanlarda çok fazla tercih edilen lifli besinler, sindirim sistemini rahatlatmaya da yardımcı olur. Fakat lifli besinler yüzünden gaz oluşumu meydana gelebilir. Lif açısından oldukça zengin olan baklagiller, tam tahıllı besinler, meyve ve sebzeler yüzünden sindirim sırasında gaz oluşabilir.

Gaz Sancısı Nasıl Tedavi Edilir?

gaz-sancisi-nedenleri-tedavisi

Gaz sancısından kurtulmak için ilaç tedavisi başta olmak üzere çeşitli yöntemler uygulanabilir. Yetişkinlerde gaz sancısı nasıl geçer diye düşünenler ilaç tedavisinin yanı sıra diyet programları ve bitkisel yöntemler de uygulayabilirler.

1. İlaç tedavisi
Doktor genelde durumu inceledikten sonra gaz çıkarmayı destekleyecek hafif ilaçlar reçete edecektir. İnatçı gaz sancılarını ortadan kaldırmak için antiasit ve antibiyotik türünde ilaçlar verilebilir. Bu ilaçları reçetesiz kullanmak, doktor onayı olmadan ilaç tedavisine başlamak bazı sıkıntılı durumların doğmasına neden olabilir.

2. Diyet programı
Sık sık gaz sancılarıyla karşı karşıya kalanlar uzman eşliğinde uygulayacakları bir diyet programı sayesinde problemi ortadan kaldırabilirler.

  • Çok fazla yağ içeren, kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
  • Geçici bir süre için yüksek lif içeren besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.
  • Laktoz intoleransı olan kişiler süt ve süt ürünlerinin tüketiminden kaçınmalıdırlar.

Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

gaz-sancisi-nedenleri-tedavisi

Gaz sıkışması yüzünden oluşan sancılardan kurtulmak için uygulanabilecek bazı bitkisel yöntemler mevcuttur:

  • Zencefil: Bünyesindeki shagol ve gingerol etken maddeleriyle mide bulantısı, hazımsızlık, gaz sıkışması ve mide nezlesine iyi gelir.
  • Papatya çayı: Gaz sıkışmasına iyi gelen içeceklerden birisidir. Rahatlatıcı etkisinin yanı sıra yatıştırıcı özelliğiyle krampları engeller, iltihap giderici bir katkı sağlar.
  • Nane çayı: Midedeki gurultuyu ortadan kaldırır, sancıdan kurtulmaya yardımcı olur. İçeriğindeki mentol sayesinde sindirim sistemini rahatlatır.
  • Kimyon: Kimyonun tohumunu çiğnendiğinde vücutta biriken gaz daha kolay atılabilir.
  • Bal kabağı: Sindirimi kolay yiyeceklerden biri olan bal kabağını tüketmek, gaz birikmesine engel olabilir ve sindirimi rahatlatabilir
  • Kabartma tozu: 1-2 çay kaşığı kabartma tozu ile karıştırılan su, sancıya sebep olan midedeki fazla asitle daha etkin bir mücadele verilmesine katkı sağlar.

Bağırsakta Gaz Sıkışması Halinde Neler Yapılmalıdır?

gaz-sancisi-nedenleri-tedavisi

  • Yavaşça bir bardak ılık su içerseniz bir rahatlama hissedeceksiniz.
  • Üzerinizde dar kıyafet varsa bir an önce bunlardan kurtulmaya çalışın ve vücudu sıkmayın.
  • Yüz üstü uzanarak vücudunuzu rahatlatın.
  • Karın bölgesine masaj yaparak gazın atılmasını hızlandırabilirsiniz.
  • Bir yakınınızdan bel çevrenize ve sırtınıza yukarı aşağı şekilde masaj yapmasını isteyebilirsiniz.
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