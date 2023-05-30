HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri sonrası RTÜK harekete geçti! Birçok kanalla ilgili de inceleme yapılıyor

Gazeteci Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri sonrası RTÜK harekete geçti! Birçok kanalla ilgili de inceleme yapılıyor

30.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları TV kanallarındaki canlı yayınlarda değerlendirilmeye başladı. Seçim akşamı gazeteci Çiğdem Toker'in Fox TV canlı yayınında kullandığı "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri dikkat çekmişti. RTÜK'ten yapılan açıklamada Toker'in bu ifadeleriyle ilgili harekete geçildiği bildirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili "Aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.

Gazeteci Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri sonrası RTÜK harekete geçti! Birçok kanalla ilgili de inceleme yapılıyor

Gazeteci Çiğdem Toker'in seçimler sonrası "demokrasi" mesajıyla ilgili RTÜK harekete geçti. Ayrıca seçim sonuçlarıyla ilgili bazı değerlendirmelerin yer verildiği birçok kanal hakkında da incelemeler yapıldığı belirtildi.

TOKER'İN O SÖZLERİ RAPORLAŞTIRILMAYA BAŞLADI

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli İradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır."

Başlıksız-9

BİRÇOK KANALLA İLGİLİ İNCELEMELER YAPILIYOR

Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır."

RTÜK BAŞKANI: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız."

ÇİĞDEM TOKER: DEMOKRASİ SANDIKTAN İBARET DEĞİL

Çiğdem Toker canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden, bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Şu anda hukuk devleti normlarını standartlarını taşımıyor bu ülke, bu yönetim. Dolayısıyla serbest seçimlerle bir siyasal seçimlerle iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Yurttaşların siyasetin, politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz, bunun için çaba göstermemiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB ekiplerine saldırı! Hastaneye kaldırıldıİBB ekiplerine saldırı! Hastaneye kaldırıldı
150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü! Polisi alarma geçiren olay150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü! Polisi alarma geçiren olay
İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...
Anahtar Kelimeler:
rtük

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri

İlginizi Çekebilir

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.