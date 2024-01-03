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Gazeteci Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı! ultrAslan lideri Sabahattin Şirin şikayetçi olmuştu

03.01.2024 14:16 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. İşte hapis cezası kararıyla ilgili o detaylar...

Gazeteci Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı! ultrAslan lideri Sabahattin Şirin şikayetçi olmuştu

Son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündem olan gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.

KARAR ONANIRSA KESİNLEŞECEK

T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

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Fatih Altaylı hapis
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