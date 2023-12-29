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Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alınması sonrası CHP lideri Özel'den tepki: 'İfade ve basın özgürlüğü adına utanç verici'

29.12.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Furkan Karabay "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçundan dün gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel, Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterirken ayrıca "Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç verici" dedi.

Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alınması sonrası CHP lideri Özel'den tepki: 'İfade ve basın özgürlüğü adına utanç verici'

Yargıyla ilgili bir haber yapan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay dün gözaltına alınmıştı. Karabay tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken CHP lideri Özel'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından kararı eleştiren Özel şu ifadelere yer verdi:

"Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir.

Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus."

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