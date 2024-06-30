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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü! Denizde kalp krizi geçiren annesi hayatını kaybetti

30.06.2024 14:11
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Antalya'da tatil yapan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Adli tıbba gelen Küçükkaya'nın oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görülürken, CHP lideri Özgür Özel de bir taziye mesajı paylaştı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü! Denizde kalp krizi geçiren annesi hayatını kaybetti

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya (77), sabahın erken saatlerinde yüzmek için denize girdi. Denizde bir süre sonra fenalık geçiren Küçükkaya, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Haber verilen sağlık ekibi, Küçükkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Halise Küçükkaya'nın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ VE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adli tıbba gelen İsmail Küçükkaya'nın oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yapılan ön incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkaya'nın cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

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CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP lideri Özgür Özel, paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim.

Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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ismail küçükkaya
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