Gazeteci Sinan Aygül sokak ortasında saldırıya uğradı! Polis memuru ve belediye çalışanı açığa alındı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan'da gündüz vakti sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan ve saldırıyı duyuran Aygül, "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GEYLANİ: BELEDİYE PERSONELİ AÇIĞA ALINDI

Yaşanan saldırının ardından ise Bitlis Valiliği ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'den peş peşe açıklamalar geldi. Başkan Geylani, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını, bir belediye personelinin açığa alındığını kaydetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Geylani "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül'ü hastanede ziyaret edip durumu takip etmek için yönlendirdik. Ankara'da bulunmamdan dolayı yarın Tatvan'a dönüş yapıp Sinan Aygül'ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan'a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım." ifadelerini kullandı.

VALİLİK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bitlis Valiliğinden, Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği kavgayla ilgili bir polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan'ın Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın incelenmesi neticesinde, Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak, polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

