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Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yerel haber sitesi sahibi Ö.K., Çuhallı Çarşısı mevkiinde tartıştığı M.T.’yi silahla yaraladı. Çevredeki vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Ö.K.'yi polis ekipleri kurtardı.

Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu

Olay, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Çuhallı Çarşısı mevkiinde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’da yerel haber sitesi sahibi olan Ö.K., Akçakoca Çuhallı Çarşısı mevkisinde otomobili ile seyir halinde iken daha önceden husumetli olduğu esnaf M.T. ile karşılaştı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce Ö.K., yanında bulundurduğu silah ile M.T.’ye ateş etti. M.T. kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, gazeteci Ö.K.’yi linç etmek istedi. Linç girişiminden kurtarılan Ö.K. polis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahla yaralanan M.T. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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