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Gazetecinin zor anı! Canlı yayında depremin yarattığı yıkımı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Malatya komple yıkıldı"

06.02.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği illerden biri Malatya oldu. Depremin Malatya'da yarattığı yıkımı canlı yayında anlatan gazeteci Burak Altun ise gözyaşlarını tutamadı. Altun, o anlarda "Malatya komple yıkıldı. Net bir şekilde söyleyebilirim inanın normalde böyle konuşmam." dedi.

Gazetecinin zor anı! Canlı yayında depremin yarattığı yıkımı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Malatya komple yıkıldı"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem tüm Türkiye'yi sarstı. ok sayıda ilde hissedilen deprem, büyük panik yarattı. Kahramanmaraş'ın dışında Hatay ,Gaziantep, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya'da yıkılan binalar olduğu belirtildi. Gazeteci Burak Altun, yıkıma uğrayan illerden Malatya'da yaşananları bağlandığı bir televizyon kanalının canlı yayınında anlattı. Altun, o sırada gözyaşlarını tutamadı.

YIKIMI "MALATYA KOMPLE YIKILDI" SÖZÜYLE ANLATTI

Burak Altun, o anlarda "Malatya komple yıkıldı. Net bir şekilde söyleyebilirim inanın normalde böyle konuşmam." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

SUNUCU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Gözyaşlarına hakim olamayan gazeteciyi, sunucu "Burak kardeşim seni çok iyi anlıyorum" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.

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