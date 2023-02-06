Gazetecinin zor anı! Canlı yayında depremin yarattığı yıkımı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Malatya komple yıkıldı"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem tüm Türkiye'yi sarstı. ok sayıda ilde hissedilen deprem, büyük panik yarattı. Kahramanmaraş'ın dışında Hatay ,Gaziantep, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya'da yıkılan binalar olduğu belirtildi. Gazeteci Burak Altun, yıkıma uğrayan illerden Malatya'da yaşananları bağlandığı bir televizyon kanalının canlı yayınında anlattı. Altun, o sırada gözyaşlarını tutamadı.

YIKIMI "MALATYA KOMPLE YIKILDI" SÖZÜYLE ANLATTI

Burak Altun, o anlarda "Malatya komple yıkıldı. Net bir şekilde söyleyebilirim inanın normalde böyle konuşmam." ifadelerini kullandı.

SUNUCU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Gözyaşlarına hakim olamayan gazeteciyi, sunucu "Burak kardeşim seni çok iyi anlıyorum" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.

