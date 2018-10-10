HABER

Gazi Hastanesinde aciller dışındaki ameliyatların durdurulduğu iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

Gazi Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği: - "Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde, ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir"

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğince, ameliyatlar dahil sağlık hizmetinin sunumunda herhangi bir kesintisinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanede hayati zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı, hatta durduğu ve ameliyat yapan hekimlere yönelik soruşturma açılacağına ilişkin medyada haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Haberlere konu olan yazının, bölümleri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, "Son günlerde ilaç, medikal malzeme ve tıbbi cihaz tedarik eden firmaların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının çok üzerinde fiyatlar teklif etmeleri üzerine, geçmiş ve rutin uygulamalarda olduğu gibi hayati önemi haiz ameliyatların yapılması ve bu çerçevede hayati önem taşıyan malzemelerin alımlarında bir kesinti yapılmaması, diğer işlemler için gerekli olan ihtiyaçların stoklarımızdan karşılanması hususundadır." bilgisi paylaşıldı.

Günde 150'ye yakın ameliyat yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Haberlere konu edildiği gibi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde, ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

PARTNERBebek mi geliyor?Bebek mi geliyor?
10 adımda vajinismus tedavisi 10 adımda vajinismus tedavisi
“Gereksiz yere kullanılan kas gevşeticiler hastalığın seyrini değiştiriyor”“Gereksiz yere kullanılan kas gevşeticiler hastalığın seyrini değiştiriyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Işık dolgusu nedir? Işık dolgusu nasıl yapılır?

Işık dolgusu nedir? Işık dolgusu nasıl yapılır?

Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?

Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?

10 adımda vajinismus tedavisi

10 adımda vajinismus tedavisi

Boyun fıtığında bu bilgiler hastaları yanlışa sevk ediyor

Boyun fıtığında bu bilgiler hastaları yanlışa sevk ediyor

Omuz sıkışması sendromu nedir? Omuz sıkışması sendromu belirtileri nelerdir? Omuz sıkışması sendromu tedavisi

Omuz sıkışması sendromu nedir? Omuz sıkışması sendromu belirtileri nelerdir? Omuz sıkışması sendromu tedavisi

Gebelikte göz hastalıklarına dikkat!

Gebelikte göz hastalıklarına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.