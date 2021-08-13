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  4. Gaziantep'te 24 mahallede koronavirüs paniği! 222 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te 24 mahallede koronavirüs paniği! 222 kişi karantinaya alındı

13.08.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep İslahiye'de koronavirüs vakası tespit edilen 24 mahallede 222 kişinin yaşadığı 58 ev karantinaya alındı.

Gaziantep'te 24 mahallede koronavirüs paniği! 222 kişi karantinaya alındı

İslahiye ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 51 kişinin, belirti göstermeleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, tedavilerine başlanan bu kişilerin temaslı olduğu 171 kişiye ulaştı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 24 mahallede 58 evde yaşayan 222 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, jandarma ve polis ekipleri de adreslere giriş ve çıkışları yasakladı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gaziantep karantina
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