Gaziantep'te 24 mahallede koronavirüs paniği! 222 kişi karantinaya alındı

İslahiye ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 51 kişinin, belirti göstermeleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, tedavilerine başlanan bu kişilerin temaslı olduğu 171 kişiye ulaştı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 24 mahallede 58 evde yaşayan 222 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, jandarma ve polis ekipleri de adreslere giriş ve çıkışları yasakladı.

Kaynak: DHA

