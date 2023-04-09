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Gaziantep'te kan donduran cinayet! Motor ustası, kalbinden bıçaklanıp öldürüldü

09.04.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen kan donduran olayda, iddiaya göre, motor ustası Umut Koç (40), iş yerini açtığı esnada kendisinden haraç isteyen bir şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Koç, olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te kan donduran cinayet! Motor ustası, kalbinden bıçaklanıp öldürüldü

Olay, Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde iş yerini açan motor ustası Umut Koç (40), bu esnada kendisinden haraç isteyen bir şahısla tartışmaya başladı.

HARAÇ VERMEYİ REDDEDİNCE KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında haraç vermeyi reddeden Umut Koç kalbinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz esnaf, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Umut Koç'un cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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OLAYLA İLGİLİ BİR ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı olduğu değerlendirilen V.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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