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  4. Gaziantep'te korku dolu anlar! Soluk borusuna süt kaçan bebek ölümden döndü

Gaziantep'te korku dolu anlar! Soluk borusuna süt kaçan bebek ölümden döndü

15.10.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, polis merkezinde annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 7 aylık bebek, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bebeğin ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Düztepe Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'nde meydana geldi.

BEBEK, POLİSİN YARDIMIYLA KURTULDU

Polis merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen anne kendisine gösterilen odada bebeğini emzirmeye başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden anne telaşla odadan çıktı. Durumu fark eden polisler bebeğin sırtına vurarak nefes almasını sağladı. Ekipler fenalaşan anne ve bebeği hastaneye götürdü. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise polis merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde polislerin müdahale ederek nefes almasını sağladığı bebek ile annesinin polis aracıyla hastaneye götürülmesi yer alıyor.

(DHA)

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Gaziantep
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