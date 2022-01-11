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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doktoru konuştu: Maalesef...

11.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Asiye Ateş'in son sağlık durumu hakkında bilgi vererek şöyle konuştu: ''Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz.''

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep’teki müdahalesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

ASİYE ATEŞ'E DOKU NAKLİ YAPILMIŞTI

Dünyaya ve Türkiye’ye yaptığı başarılı yüz nakilleri ve rahim nakliyle adını duyuran AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi. Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye’ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı. Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş’le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.

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''ASİYE'NİN YÜZ FELCİ VAR MAALESEF''

Gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye’nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, “Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat” dedi.

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SONUCA ULAŞMAK İÇİN 1 YIL VAR

Asiye’nin sinir dışında başka ameliyatlar da geçireceğini aktaran Özkan, “Sadece sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor” diye konuştu.

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(İHA)

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Gaziantep
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