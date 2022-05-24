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Gaziantep'te silahlı saldırı! Motosikletiyle giderken öldürüldü

24.05.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Hakan Şah motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Yolunu kesen otomobilden açılan ateş sonucunda, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden 35 yaşındaki Şah, hayatını kaybetti. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.

Olay Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halinde olan Hakan Şah’ın önünü bir otomobil kesti.

OTOMOBİLDEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Otomobildeki kişi ya da kişilerce üzerine tabancayla ateş açılan Şah’ın vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet etti.

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Saldırıda ağır yaralanan Şah’a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Şah’ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralı Şah’ı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Şah’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı saldırı
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