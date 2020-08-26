HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te vahşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te vahşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te vahşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe A. (22) ile kocası Hasan A., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Hasan A., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Ayşe A., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olaydan hemen sonra kaçan katil zanlısı Hasan A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Batman'da 2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldüBatman'da 2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

(İHA)

En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
Şehit er Cihat Şengil, son yolculuğuna uğurlandı! Şehit kızının o sorusu herkesi ağlattı
Şehit kızının o sorusu herkesi ağlattı
Musa Orhan neden tahliye edildi? İşte mahkeme kararının gerekçesi
İşte Musa Orhan kararının gerekçesi
Kapıyı polisle açtı, oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Kapıyı polisle açtı, oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Doktor kapıyı üzerime kapattı, parmaklarım koptu
Korkunç iddia: Doktor kapıyı üzerime kapattı, parmaklarım koptu
Çanakkale'de 5 parmaklı patlıcan! Gören şaşıp kalıyor
5 parmaklı patlıcan! Gören şaşıp kalıyor
'Pes' dedirten olay! 'Oynamayan korona olsun inşallah' dedi, herkes halaya durdu
'Pes' dedirten olay! 'Oynamayan korona olsun inşallah' dedi, herkes halaya durdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.