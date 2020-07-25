Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarında görülen azalma maalesef henüz Gaziantep’te görülmeye başlanmadı.



Bu derdin dermanı sizde!



Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayalım.



Vakaların önemli kısmının arkadaş,akraba vb.yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım lütfen#MaskeniTakMesafeniKoru — Davut GÜL (@gul_davut) July 25, 2020



