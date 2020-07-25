HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 23:35 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Küçükçekmece'de metrobüs yangını!Küçükçekmece'de metrobüs yangını!
Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

100 yıllık türbe kaldırıldı, mezar boş çıktı

100 yıllık türbe kaldırıldı, mezar boş çıktı

Ayasofya Camii'nde bir tek oraya halı serilmedi! İşte nedeni

Ayasofya Camii'nde bir tek oraya halı serilmedi! İşte nedeni

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Diğer Haberler
İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı

İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı

Son dakika! Küçükçekmece'de metrobüste yangın

Küçükçekmece'de metrobüs yangını!

İstanbul'da 'Halk Süt' dağıtımı yapan İBB ekibine saldırı

Ücretsiz süt dağıtımı yapan İBB ekibine saldırı

25 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

14 milyon liralık ikramiye bir kişinin oldu

Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek öldürdü

Gözyaşları içinde ifade verdi! Lüks villa önünde acı olay

Yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yolcu otobüsünde panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.