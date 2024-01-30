HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gazino cinayetinin faili yakalandı: Kadını başkalarıyla görünce ateş açmıştı

Gazino cinayetinin faili yakalandı: Kadını başkalarıyla görünce ateş açmıştı

30.01.2024 20:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de bir gazinoda gönül ilişkisi olduğu kadının oturduğu masadaki 2 gence silahla ateş açıp, birini öldüren katil zanlısı Tuzla’da saklandığı evde yakalandı.

Gazino cinayetinin faili yakalandı: Kadını başkalarıyla görünce ateş açmıştı

Sarıyer Huzur Mahallesi’nde saat 02.45'de meydana gelen olayda, bir süredir cadde üzerinde bulunan gazinoya gelen Yusuf H., (36) burada çalışan Burcu S. (37) ile gönül ilişkisi yaşamaya başlamıştı. Olay gibi gece saatlerinde yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıkmıştı. Burada gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S.'nin iki adamın masasında olduğunu görünce çılgına dönmüştü.

KADINI ADAMLARIN MASASINDA GÖRÜNCE DEHŞET SAÇMIŞTI!

Burcu S. ile tartışan Yusuf H.‘nin arasına masada oturan Yunus D. (22) ile Ömer Danış (30) girmişti. Çıkan tartışma sonucu silahını çeken Yusuf H., Ömer Danış ve Yunus D.'ye kurşun yağdırmıştı. Saldırganın ateş açması sonucu Ömer Danış göğsünden, Yunus D. ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan Yusuf H. gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmış yaralılar tedavi altına alınmıştı.

BİRİ HASTANEDE VEFAT ETTİ!

Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Yunus D.'nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, Burcu S. ile görgü şahitlerinin ifadesine başvurmuş, saldırganın Yusuf H. olduğunu tespit etmişti. Saldırganın olaydan sonra saklandığı Tuzla Şifa Mahallesi’ndeki evde yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı!Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı!
Peş peşe Can Atalay açıklamaları!Peş peşe Can Atalay açıklamaları!
Ürdün'deki saldırı sonrası Biden'dan açıklamaÜrdün'deki saldırı sonrası Biden'dan açıklama
Anahtar Kelimeler:
cinayet gazino
En Çok Okunan Haberler
Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! İtalyan devine gitti

Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! İtalyan devine gitti

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü!

TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü!

Ürdün'deki saldırı sonrası Biden'dan açıklama

Ürdün'deki saldırı sonrası Biden'dan açıklama

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Kız arkadaşına "tanışalım" mesajı yazan kişiyi öldüren zanlı hakkında karar verildi!

Kız arkadaşına "tanışalım" mesajı yazan kişiyi öldüren zanlı hakkında karar verildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.