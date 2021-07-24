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Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı

24.07.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da freni boşalan bir kamyonetin yolcu indiren minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı

Alınan bilgiye göre, Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail N.'nin kullandığı minibüs, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.

Bu sırada arkasından gelen Ahmet Y. yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması nedeniyle duran minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak durdu. Yolcu minibüsünün içerisinde 2 yolcu sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarıldı. Yaralı 5 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziosmanpaşa
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