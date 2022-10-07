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  4. Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı kamerada! Yoldan geçen kadın vuruldu

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı kamerada! Yoldan geçen kadın vuruldu

07.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da 2 kişi, husumetlileri olduğu öğrenilen motokuryeye ateş açtı. Silahlı saldırıda motokurye ve yoldan geçen bir kadın yaralandı. Motokuryenin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şüphelilerin ateş ederek kaçtığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı kamerada! Yoldan geçen kadın vuruldu

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında 2 kişi sokakta karşılaştıkları ve husumetlisi olduğu öğrenilen bir motokuryeye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan motokurye kanlar içerisinde yere yığılırken, o sırada yoldan geçen Emine Köroğlu'na da mermi isabet etti. Saldırganlar farklı yönlere koşarak olay yerinden kaçtı.

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Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla çevre hastanelere götürülen yaralı kadının hayati tehlikeyi atlattığı, motosikletli kuryenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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"EŞİM KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN VURULMUŞ"

Silahlı saldırıda yaralanan Emine Köroğlu'nun kocası Sedat Köroğlu, eşinin karın bölgesinden vurulduğunu belirterek, "Kendi aralarında bir husumet olduğu bilgisi var. Olay bu şekilde gelişmiş. Eşim karşı komşudan bir şey almak için çıkmış. Çatışmanın olduğu anda kendini motorun arkasına saklıyor, korumaya çalışıyor. O sırada vurulmuş. Önce fark etmemiş, daha sonra bana vurulduğunu söyledi. Kurşun içerde kalmıştı, dün ameliyatla çıkardılar. Eşim hala yoğun bakımda. Servise çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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Gaziosmanpaşa silahlı saldırı
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