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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı 

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.
Olay saat 14.00'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kocası hapiste olan kız kardeşi M. Ö.'yü M. K. ile birlikte gören H. Ö. kız kardeşini ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(FOTOĞRAF)

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı

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