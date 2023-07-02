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Gaziye büyük ayıp... 30 bin liraya büyükbaş kurbanlık satın aldı, kesimhanede şaşkına döndü! "Hayvanı, derisi dahil imha ettirdik"

02.07.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kurbanlık hayvan arayışında olan gazi Ömer Kılıçaslan, bayramın 2'nci günü kurban pazarına gitti. Beğenip aldığı hayvanı kesince adeta şoka uğradı...

Gaziye büyük ayıp... 30 bin liraya büyükbaş kurbanlık satın aldı, kesimhanede şaşkına döndü! "Hayvanı, derisi dahil imha ettirdik"

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan ve Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında gazi olan Ömer Kılıçaslan, kurban pazarından beğenerek aldığı hayvanı kesince akciğerinde bir anormallik olduğunun farkına vardı. Yaşadığı şok sonrası satıcıları arayınca ise tehdit edildi...

HAYVAN TÜBERKÜLOZ ÇIKTI

Gazi Ömer Kılıçaslan yaşadığı olay sonrası Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber vererek veteriner istedi.

Veteriner tarafından yapılan incelemede kurbanlık hayvanın tüberküloz olduğu tespit edildi. Hastalığın tespitinin ardından, satıcıları arayan Kılıçaslan, tehdit edildiğini ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

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GAZİ, OLAYI DETAYLARIYLA ANLATTI

Yaşadığı olayı Kılıçaslan, pazarlık sonrası kurbanlığı 30 bin liraya satın aldığını ifade ettikten sonra, "Kurban Bayramı’nda kardeşimin nöbetinden dolayı bayramın 2’nci günü hayvan pazarına gittik. Hayvan pazarını dolaştık. Orada almış olduğumuz hayvan bize denk geldi. Babam hayvana baktı. Biz anlamadığımız için hayvanın dişine bakmadık." dedi.

Hayvanın akciğerini kestikten gören Kılıçaslan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdiğini ifade etti ve, "Sonrasında İncesu’ya getirdik ve kesimi için kasap ile görüştük. Kasap hayvanı kesti, daha sonra hayvanın akciğerini görünce ‘Tüh, hayvan hastaymış. Bu tüberküloz hastalığına benziyor’ dedi." diye ekledi.

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HAKKINI ARADI, TEHDİT EDİLDİ...

Gazi Kılıçaslan olayın ardından veterinerin geldiğini ve hayvana baktığını belirterek, "Akciğer komple bitmiş, kaburgalara sıçramış. ‘Kaburgalara sıçradığından dolayı bu hayvanın ne eti ne de sütü yenmez. Yendiği zaman insan sağlığı açısından sıkıntı olur. Bunun imha edilmesi gerekiyor’ dedi. Biz de, ‘yapılması gereken ne ise yapalım’ dedik." dedi.

Belediyeden istedikleri iş makinesiyle hayvanı derisine kadar imha ettiklerini söyleyen Kılıçaslan, "Sonrasında hayvan sahibine ulaştık. Şahıs bize ‘Ben de aldım satıyorum, malın asıl sahibi ben değilim’ dedi ve asıl kişinin numarasını bana verdi. En son görüştüğümüz mal sahibi, ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bana Kayseri’de şöyle derler’ dedi. Biz de bu durumu adli süreçte devam ettireceğimizi söyledik. Gereken ne ise hakkımızı oradan alacağımızı söyledik" şeklinde konuştu.

Kurban alırken, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Kılıçaslan, “Belediyemizin hayvan pazarlarında veterinerleri oluyormuş. Bu veterinerler kurbanlık almaya gelen vatandaşlara nezaret ediyorlarmış. Vatandaşlarımızın bu veterinerler ile birlikte hayvanlarını almaları büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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