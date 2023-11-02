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Gazze'deki çatışmalardan sıcak görüntüler! Kassam Tugayları, İsrail tanklarını sıfır mesafeden hedef aldı

02.11.2023 23:12 | Son Güncelleme:
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Gazze'de İsrail'in kara birlikleriyle Hamas güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son olarak, Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını sıfır mesafeden hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde İsrail tankından vurulmasının ardından alevler yükseldi. Diğer yandan Kassam Tugayları, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının duyurulandan çok daha fazla olduğunu açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

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İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinden birinin elindeki patlayıcı cihazı İsrail tankının yanına kadar giderek üzerine bıraktığı ve diğer bir üyenin ise patlamanın ardından tankı roketle vurduğu görüldü. İsrail tankından vurulmasının ardından alevler yükseldi.

"ÖLÜ SAYISI AÇIKLANANDAN FAZLA"

Diğer yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al Jazeera televizyon kanalında yayınlanan sesli mesajında, Kassam Tugayları savaşçılarının, farklı bölgelerden Gazze'ye doğru ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine karşı koymaya devam ettiğini söyledi.

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"TANK TABURUNU İMHA ETTİK"

Ebu Ubeyde, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtti. İsrail askeri hatlarının arkasından dolanarak sıfır noktasından saldırmayı başardıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, bir tank taburu ve daha fazlasını imha ettiklerini, çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını ifade etti.

AA-20231101-32602497-32602495-KASSAM_TUGAYLARI_GAZZENIN_KUZEYINDE_2_ISRAIL_TANKINI_IMHA_ETTIK

Sözcü Ebu Ubeyde, bu akşam Gazze Şehri'nin kuzeybatı ekseninde bir karşı saldırı gerçekleştirerek 6 tank ve 2 personel taşıyıcıyı imha ettiklerini dile getirdi.

"ACI KAYIPLARIMIZ VAR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun karadan girdiği abluka altındaki Gazze Şeridi şehir merkezinin kenar mahallelerine ulaştıklarını ve "acı kayıpları olduğunu" söyledi.

AA-20231101-32603946-32603943-KASSAM_TUGAYLARI_ISRAIL_ASKERLERINE_DRON_ILE_YAPTIGI_SALDIRININ_GORUNTUSUNU_YAYINLADI

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Gazze Hamas

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