Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"

UNICEF'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Russel'in İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin mesajı paylaşıldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel, Gazze'deki meslektaşlarıyla irtibatı kaybettiklerini bildirerek, Gazze'deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeli olduğunu söyledi.

Mesajında, Gazze'deki meslektaşlarıyla irtibatlarını kaybettiklerini belirten Russell, "Gazze'deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeliyim." ifadesini kullandı.

Russel, tüm yardımseverler, hizmet ettikleri çocuklar ve ailelerin korunması gerektiğini vurguladı.

GAZZE'DE NELER OLUYOR?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başlamıştı.







