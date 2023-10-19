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Gazze'deki insanlık dramı derinleşiyor! İsrail'den açıklama geldi: Yardıma izin verilmeyecek...

19.10.2023 23:06 | Son Güncelleme:
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Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı her geçen saat daha da derinleşiyor. Ne elektrik ne de suya erişimi olan Gazze halkının tek çaresi bölgeye gönderilen insani yardımlara bağlanmış durumdayken İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek" dedi.

Gazze'deki insanlık dramı derinleşiyor! İsrail'den açıklama geldi: Yardıma izin verilmeyecek...

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin düzenlediği basın toplantısı, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı. Hagari, "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Bununla ilgili karar, idari düzeyde alınacak ve sonra da uygulanacak. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız." dedi.

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HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

İsrail'in kuzeyindeki gerginliğe de değinen Hagari, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin Hizbullah'ın onayı ve desteğiyle gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

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Hagari ayrıca, 100'ü aşkın İsraillinin kayıp olduğunu ve ailelerine bu konuda bilgi verildiğini aktardı. (AA)

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İsrail Gazze

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