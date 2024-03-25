Gazze ölüme terk edildi! İsrail BM'ye bildirdi: Artık gıda konvoyu giremeyecek...

Genel Komiser Philippe Lazzarini, “Bizim gözetimimiz altında ortaya çıkan trajediye rağmen, İsrail yetkilileri BM'ye artık kuzeye UNRWA gıda konvoyunu onaylamayacaklarını bildirdi" dedi.

Genel Komiser Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin UNRWA’nın Gazze’ye yardım göndermesine artık izin vermeyeceklerini belirterek, “Filistinli Mültecilerin ana yaşam hattı olan Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran yardımların ulaştırılması engelleniyor. Bizim gözetimimiz altında yaşanan trajediye rağmen, İsrailli yetkililer BM'ye artık herhangi bir yardımı onaylamayacaklarını bildirdi. UNRWA'nın Gazze'deki görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi, kıtlığa doğru gidişin hızlanmasına ve çok daha fazlasının açlık, susuzluk ve barınak yokluğundan ölmesine yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

“AÇLIK SEVİYESİ CİDDİ BOYUTLARDA”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise açıklama sonrasında paylaştığı mesajında, “UNRWA’nın gıda dağıtımını engellemek aslında açlık çeken insanların hayatta kalmasını engellemektir. Bu karardan acilen geri dönülmelidir. Açlık seviyesi ciddi boyutlardadır. Gıda ulaştırılmasına yönelik tüm çabalara yalnızca izin verilmemeli, aynı zamanda gıda teslimatları derhal hızlandırılmalıdır” dedi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





