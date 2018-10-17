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Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 05:38 | Son Güncelleme

Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine roket atıldığı iddia edildi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sabaha karşı saat 04.00'te Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roket nedeniyle Biru's Sebi kentindeki İsrailliler sığınaklara girdi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, "İsrailli sivilleri koruyacağız." mesajı paylaşıldı.

İsrail televizyonu 14. Kanal'da olaya ilişkin yayımlanan haberde ise roketin bir evin avlusuna düştüğü ve büyük hasara yol açtığı belirtildi. Haberde, çevrede büyük panik sonucu birkaç kişinin yaralandığı da aktarıldı.

Gazzeli yetkililer olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Seba Biru’s Sebi (Beer Şeva) Filistin Gazze israil roket saldırısı

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