Gebelikte beslenmenize dikkat edin

BAZI VİTAMİN VE MİNERALLER BEBEĞİNİZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzman Diyetisyen Beyza Vural Öten açıklamasını şöyle sürdürdü; “Demir hem hamilelik hem de emzirme döneminde eksikliğine sık rastlanan ve anemiye neden olan önemli bir mineraldir. Eksikliği erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebek ölümü riskinde artışa yol açabilir. Kırmızı et, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, demir mineralinden zengin besinlerdir. Bu besinleri c vitamini içeren bol limonlu yeşillikler ya da c vitamini içeren diğer besinlerle birlikte tüketilmesi demirin vücutta kullanımını artırmaktadır.

D vitamini ve kalsiyum: Gebelik sürecinde yeterli kalsiyum alınmadığında kemiklerden kalsiyum çekilir. Annenin kemik ve diş sağlığını bozar. Kalsiyum emiliminin artması için d vitamini ile birlikte alınmalıdır. D vitamini hem kemik sağlığı hem de glukoz regülasyonu için önemlidir. Süt, yoğurt, peynir, susam, kabak çekirdeği, mercimek, nohut gibi besinler demir içerir. bulunur. gebelik sürecinde anneler 1000 mg kalsiyum almalıdır. yaklaşık 3 su bardağı yoğurt tüketimi demektir.