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Sıfır beden hayali sağlığınızı çalmadan durun! Vücudunuzu yormadan zayıflamanın sırları nedir?

12.03.2025 10:54
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Sıfır beden olma isteği, son yıllarda pek çok kişinin hedefi haline gelse de, bu yolda atılan adımlar sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Uzman Diyetisyen Duygu Özbay, özellikle sıfır beden hedefiyle yapılan şok diyetlerin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Psikolojik sorunlardan hamile kalamama, uyku problemleri ve genel mutsuzluk gibi pek çok sağlık sorununun ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Özbay, ideal kiloya ulaşmanın sağlıklı yollarla mümkün olduğunu belirtti.

Sıfır beden hayali sağlığınızı çalmadan durun! Vücudunuzu yormadan zayıflamanın sırları nedir?

Son dönemlerde özellikle kadınlar sıfır beden olmak için birbiriyle yarışa girdi. Ancak bunu yaparken herhangi bir uzmana danışılmadığı için sağlık problemleri de beraberinde geldi.

"ŞOK DİYETLER HAMİLE KALAMAMAYA DA NEDEN OLUYOR"

Uzman Diyetisyen Duygu Özbay, sıfır beden olmak için yapılan şok diyetlerin sağlığı bozduğunu belirterek, "Psikolojik sorunların yanı sıra hamile kalamama, uyku problemi, mutsuzluk gibi sıkıntılara neden oluyor" dedi.

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"ANOREKSİYA HASTASINI ESKİ HALİNE DÖNDÜRMEK ÇOK ZOR OLUYOR"

Uzman Diyetisyen Duygu Özbay, sıfır beden olmak için yapılan şok diyetlerin önemli sağlık sorunlarına yol açtığını ifade ederek, "Anoreksiya gibi yani kendini kusturma gibi sağlık problemleri görüyoruz. Tekrardan eski haline döndürmek çok zor oluyor. Psikolojik olarak çok yorulmuş oluyorlar ve yeniden diyet yapma istekleri yok denecek kadar az oluyor. Buna bağlı olarak hormon bozuklukları oluyor. Özellikle kadınlarda yağ oranı ne kadar düşükse hormonlarda bir o kadar bozuk çalışıyor. Bunların sonucunda hamile kalamama ve psikolojik sıkıntılar gibi sonuçlar doğuruyor. Aynı şekilde vitamin eksiklikleri de oluyor. Buna bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kırgınlık ve uyku problemleriyle de sonuçlanabiliyor" dedi.

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"ÇOK SIK DEPRESYON GÖRÜYORUZ"

Özbay, kadınların sıfır beden olmak isterken mutsuz olduklarına dikkat çekerek "Yemedikleri için ve yeterli besini alamadıkları için mutsuz oluyorlar. Özellikle D vitamini eksikliğinde çok sık depresyon görüyoruz. Depresyon sonrası zaten beslenmeyi eski haline getirmek çok zor bir hale geliyor" şeklinde konuştu.

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SAĞLIKLI ZAYIFLAMANIN SIRLARI NEDİR?

Uzman Diyetisyen, "Öncelikle kahvaltı kesinlikle yapmamız gerekiyor. Öğlen ve akşam öğünleri atlamıyoruz. Ara öğünleri yapmamız çok önemli. Bazen listeyi yazdığımızda danışanlar ben bunu yersem kilo alırım diyor ancak bu yanlış bir düşünce. Az az ve sık şekilde beslenirseniz metabolizmanız düzenli çalışır be kabızlık problemi olmaz. Sıfır beden olmaya çalışırken bağırsak problemleri ortaya çıkıyor. Az az ve sık şekilde beslenerek ve günlük almamız gereken kalori ile proteini alarak aslımda çok güzel zayıflanabilir. Tamamen aç kalarak kilo vermeye çalışmak birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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anoreksiya nervoza Diyetisyen diyet zayıflama
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