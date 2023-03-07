Gebelikte ishal neden olur? İshal hamilelik belirtisi mi, hamilelikte ishal nasıl geçer?

Gebelik süreci boyunda anne adayı hormonal değişiklikler, beslenme yanlışları ve stres gibi sebeplerden dolayı hamilelik döneminde sindirim problemleri yaşayabilir. Özellikle bağırsak hareketlerinin hızlanması, karın ağrısı, sık sık tuvalete çıkma gibi belirtilerle kendini gösteren ishal, hamilelerin sıklıkla karşılaştığı sağlık problemlerinden birisidir. İshal her ne kadar gebelikte olağan bir durum olarak karşılansa da bazı durumların eşlik etmesiyle ortaya kötü bir tablo çıkabilir.

İshal nedir?

İshal kişinin bir gün içerisinde üçten fazla dışkılaması ve kişinin normal dışkılamasından daha sulu bir dışkılaması olması şeklinde tanımlanabilir. İshalin akut ishal ve kronik ishal olmak üzere iki türü vardır. Akut ishal, enfeksiyondan veya gıda zehirlenmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan ishal türüdür. Genellikle 1-2 gün devam eder. Kronik ishal ise, en az dört hafta boyunca devam eden ishal olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun altında yatan çok ciddi rahatsızlıklar olabilir.

İshal genellikle kendi kendine düzelebilir. Fakat ishalin normalden daha uzun sürdüğü durumlar da olabilir. İshalin normalden uzun sürmesi, kanlı veya siyah renkli dışkı, 39 derecenin üzerinde ateş olması gibi durumlarda mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. İshalin belirtileri arasında en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yumuşak ve sulu dışkı

Aniden gelen büyük tuvalet yapma ihtiyacı

Kramp veya karın ağrısı

Mideyi gazlı veya şişkin hissetme

Mide bulantısı

Dışkıda kan

Ateş

Dışkıda mukus

Hamilelikte ishal neden olur?

Anne adayının vücudunda meydana gelen değişiklikler sonucu sindirim sistemi problemleri ortaya çıkabilir. İshal bu problemlerden bir tanesidir. Anne adayları ishal ile karşı karşıya kaldıklarında acaba hamilelikte ishal normal mi diye kendi kendilerine sormaya başlayabilirler. Hamilelikte ishal olmak oldukça normal bir durumdur. Fakat bunun yanında hamilelik belirtisi ishal farklı nedenler sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Gıda zehirlenmesi: Gıda zehirlenmesi kişilerin normal hayatında karşılaşabilecekleri bir durumdur. Bu yüzden hamile kadınlar da gıda zehirlenmesi yaşayabilirler. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için anne adaylarının mutlaka yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlamaları ve az pişmiş deniz ürünlerinden, çiğ yumurtadan, pastörize edilmemiş süt ve peynirden uzak durmaları gerekir.

Gıda zehirlenmesi kişilerin normal hayatında karşılaşabilecekleri bir durumdur. Bu yüzden hamile kadınlar da gıda zehirlenmesi yaşayabilirler. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için anne adaylarının mutlaka yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlamaları ve az pişmiş deniz ürünlerinden, çiğ yumurtadan, pastörize edilmemiş süt ve peynirden uzak durmaları gerekir. Turist ishali: Anne adayları seyahat planı yaptıklarında dikkat etmeleri gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlardan bir tanesi yemek konusudur. Gideceğiniz yerde çiğ veya az pişmiş yiyeceklerden ve içtiğiniz sudan dolayı turist ishaline yakalanabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka musluk suyu yerine şişelenmiş suyu içmeniz, musluk suyunda yıkanan yiyeceklerden uzak durmanız ve iyi pişmiş yiyecekleri yemeniz gerekir.

Anne adayları seyahat planı yaptıklarında dikkat etmeleri gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlardan bir tanesi yemek konusudur. Gideceğiniz yerde çiğ veya az pişmiş yiyeceklerden ve içtiğiniz sudan dolayı turist ishaline yakalanabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka musluk suyu yerine şişelenmiş suyu içmeniz, musluk suyunda yıkanan yiyeceklerden uzak durmanız ve iyi pişmiş yiyecekleri yemeniz gerekir. Viral enfeksiyonlar: Pek çok bulaşıcı enfeksiyon ishale sebep olabilir. Gebelerin bu bulaşıcı virüse yakalanmamaları için ellerinizi ve yiyeceğiniz meyveleri mutlaka bol su ile yıkamanız gerekir.

İshal hamilelik belirtisi mi?

Hamilelikte ishal olunur mu konusu pek çok anne adayı tarafından araştırılan konuların başında gelmektedir. İshal, erken hamilelik belirtileri arasında yer alabilir. Yani hamilelikte ishal görülebilir. Fakat her ishal hamilelik belirtisi olarak değerlendirilemez. Kişinin tükettiği gıda sonucunda gıda zehirlenmiş olması veya kişinin diyetindeki ani değişiklikler de ishale sebep olabilir. Gebelikte ishal genellikle ilk trimester döneminde, yani hamileliğin ilk 3 ayında ortaya çıkabilir. Hormonal değişikliklerden dolayı bu dönemde ishal sık sık görünebilen bir durumdur.

Hamilelikte ishal nasıl geçer?

Hamilelik döneminde ishal olunduğunda endişelenebilirler ve çoğunlukla hamilelikte ishali ne keser diye araştırmalar içerisine girerler. Gebelik döneminde anne adayının ishal olması oldukça normaldir. Anne adayları öncelikle beslenme programlarını gözden geçirmelidirler. Hamilelikte ishal olmamak için şunlara dikkat etmek gerekir:

Ağır yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

İshalken lifli gıdaları bir süre tüketmemek gerekir.

Beslenme düzenine dikkat etmek gerekir.

Hamilelikte ishale bitkisel çözüm için papatya çayı tercih edilebilir. Papatya çayının da ishale iyi geldiği bilinir fakat hamilelik döneminde kullanılan bitki çayları için doktorunuza mutlaka danışmanız gerekir. Danışmadan bitki çayları tüketilmemelidir. Çünkü bitki çaylarının faydaları yanında hamilelik döneminde tüketilen bitki çaylarının olumsuz etkileri de oldukça fazladır. Bunun yanında vücutta sıvı kaybı oldukça fazla olacağı için bol bol sıvı tüketilmelidir. Bebeğin gelişimi için yeterli sıvı alımı oldukça önemlidir.

Bu süreçte ilaç kullanmak sıkıntılı olabileceği için çoğu anne adayı bitkisel çözüm arayışına geçer. Papatya çayı ishal için faydalıdır. Fakat mutlaka doktor kontrolünde tüketilmelidir. Bunun yanında taze peynir, yoğurt, haşlanmış patates, muz ve tarhana gibi besinleri tüketmek de ishale iyi gelecektir. Fakat anne adaylarının ishal durumunda tüketebilecekleri besinler konusunda bir doktora başvurmaları daha iyi olacaktır.



