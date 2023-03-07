Hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur, ne zaman başlar? Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı tehlikeli mi, kasık ağrısı neden olur?

Hamilelikte kasın ağrısı hemen hemen her kadında görülür. Bu yüzden endişe edilecek bir durum değildir. Fakat kişi bazen bu kasık ağrılarının süresinin uzadığını, şiddetinin artığını, kanama olduğunu hissedebilir. Bu tarz durumlarla karşılaşan anne adaylarının mutlaka bir doktora başvurmaları gerekir. İlk başta normal olarak kabul edilen bu rahatsızlık, yukarıda bahsettiğimiz durumlarda olumsuz süreçlerin habercisi olabilir.

Hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur?

Kişide kahverengi bir akıntı olması bir hamilelik belirtisidir ancak lekelenme şeklinde olan kahverengi akıntı başka hastalıklarda da benzer bir şekilde gözükebilir. Ancak hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı yerleşme kanamasının bir belirtisi olabilir. Hamilelik döneminin ortalama olarak ilk beş ve altıncı günlerinde kahverengi akıntısı olması normaldir. Eğer bu kahverengi akıntı daha fazla sürüyor ve hamileliğin başka dönemlerinde de devam ediyorsa bunun başka sebepleri olabilir. Bu sebepler şu şekildedir:

Dış Gebelik: Dış gebelikte kahverengi akıntının gelmesinin sebebi embriyonun rahim içinden başka bir yere yerleşmesinden kaynaklanır. İlerleyen zamanlarında akıntılar kırmızı renk olur.

Dış gebelikte kahverengi akıntının gelmesinin sebebi embriyonun rahim içinden başka bir yere yerleşmesinden kaynaklanır. İlerleyen zamanlarında akıntılar kırmızı renk olur. Hastalıklar: Rahim ağzı kanseri, klamidya ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar kahverengi akıntıya sebep olabilir.

Rahim ağzı kanseri, klamidya ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar kahverengi akıntıya sebep olabilir. Hormon Değişimi: Hamilelik döneminde östrojen hormonundaki artışla birlikte kahverengi akıntılar görülebilir. Akıntıların rengi kırmızı ve kokuları kötü olmadığı sürece korkulacak bir şey yoktur. Akıntı ile idrar yaparken ağrı oluşuyorsa buda sistitten kaynaklanıyor olabilir.

Hamilelik döneminde östrojen hormonundaki artışla birlikte kahverengi akıntılar görülebilir. Akıntıların rengi kırmızı ve kokuları kötü olmadığı sürece korkulacak bir şey yoktur. Akıntı ile idrar yaparken ağrı oluşuyorsa buda sistitten kaynaklanıyor olabilir. Cinsel İlişki: Hamilelik döneminde cinsel ilişkiye girmenin bir zararı yoktur. Ama bazı durumlarda bebek için risk oluşturabilir. Hamilelik döneminde cinsel ilişki sonrasında akıntı oluyorsa mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

Hamilelik döneminde cinsel ilişkiye girmenin bir zararı yoktur. Ama bazı durumlarda bebek için risk oluşturabilir. Hamilelik döneminde cinsel ilişki sonrasında akıntı oluyorsa mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Vajinal Enfeksiyon: Vajina bölgesinde oluşacak enfeksiyon ve iltihaplanmalardan dolayı kahverengi akıntı olabilir.

Vajina bölgesinde oluşacak enfeksiyon ve iltihaplanmalardan dolayı kahverengi akıntı olabilir. Kullanılan İlaçlar: Hamilelik döneminde doktor onayı olmadan ilaç kullanılmamalıdır. Hamilelik öncesinde tüketilen ilaçlarda hamileliğe etki edebilir. Bazı ilaçların hamilelik yüzünden kullanımı bırakıldığında da kahverengi akıntı meydana gelebilir.

Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

Hamilelik döneminde görülen kasık ağrısı oldukça normal bir durumdur. Ancak bazen hamilelikte ortaya çıkan bu kasık ağrısı bazı ciddi durumların habercisi de olabilir. Kasık ağrısının birçok farklı sebebi vardır. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bebeğin büyümesi ile beraber annenin rahmine baskı yapması

Hamilelikte kabızlık

Yalancı doğum kasılmaları (Braxton Hicks)

Preeklampsi

İdrar yolu enfeksiyonu

Dış gebelik

Düşük riski

Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar?

Hamile olduğunu öğrenen kişiler genellikle hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı ne kadar sürer diye oldukça merak etmektedir. Hamilelik döneminde kasık ağrıları hamileliğin ilk haftalarında çok hissedilmez. Ancak gebeliğin ikinci ayından itibaren ortaya çıkabilir. Gebelik ilerledikçe ve bebek büyüyüp alt tarafa baskı yaptıkça kasık ağrılarında artış gözlenebilir.

Hamilelik döneminde yaşanan kasık ağrısı hamile kişi istirahat hâline geçtiğinde kendiliğinden geçebilir. Ama bunun yanında bol bol su tüketmek, rahat giysiler giymek, vücudu yormamak, kasık bölgesine konulan hamile yastıkları kullanmak, kasık bölgesi üzerine baskı yapmamak, kasık ağrısının oluştuğu bölgeye buzla masaj yapmak, rahat pozisyonlarda oturmak ve esneme hareketleri yapmak kasık ağrısına faydalı olacaktır.

Hamilelikte kasık ağrıları ne zaman tehlikelidir?

Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı yaşanabilir. Sağ kasık ağrısı hamilelik döneminde karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın birçok sebebi vardır ve bu ağrının hamilelik dönemde yaşanması normaldir. Hamilelik döneminde rahmin bebeğe yer açmak için büyümesi gerekir. Büyüyen rahim diğer organlara baskı yaptığı için vücutta ağrı ve sızı yapar. Bunun sonucunda da kasık ağrısı oluşur. Bebek ilerleyen zamanlarda anne karnında büyüdüğü için kasık ağrıları da zaman zaman şiddetlenebilir. Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Dikkate alınmadığı zaman anne ve bebeği riske sokabilir. Gebelikte görülen kasık ağrıları normal bir durumdur. Fakat kasık ağrılarının şiddetinin artması ve ağrı süresinin artması ciddi durumların habercisi olabilir. Kasık ağrısı her ne kadar hamilelikte normal bir durum olarak kabul edilse de bu tarz durumlarda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik döneminde anne adayları mide bulantısı, hâlsizlik, karın ağrısı ve kasık ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Kasık ağrısı riskli bir sorun olmasa da hamilelik döneminde rastlanabilen bir rahatsızlıktır. Genellikle hamilelik döneminin dördüncü ve beşinci haftalarında görülür. Bunun sebebi bebeğin anne karnında artık büyümeye başlamasıdır. Bu anlamda sol kasık ağrısı hamilelik belirtilerinden biri olarak sayılabilir. Fakat her sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi değildir.

Her sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi olmadığı gibi adet öncesi kasık ağrısı hamilelik belirtisi olmayabilir. Hamilelik belirtileri adet öncesi belirtiler ile benzerlik gösterebilir. Adet öncesinde bir kasık ağrısı yaşıyorsanız bu durum kesinlikle hamilelik belirtisidir denilemez. Hamilelik döneminde yaygın olarak görülen kasık ağrısı hamilelik belirtilerinden biri olarak sayılabilir. Fakat bu kasık ağrısı farklı durumlardan dolayı da ortaya çıkmış olabilir. Cinsel ilişkiden sonra ortaya çıkan kasık ağrısının sebebi fiziksel olabildiği gibi psikolojik de olabilmektedir. Kas çekilmesi yaşanması, uzun süreli orgazm yaşanması ve cinsel ilişki sırasında meydana gelen tahriş cinsel ilişkiden sonra kasık ağrısına sebep olabilir. Bu yüzden her cinsel ilişkiden sonra kasık ağrısı hamilelik belirtisi olarak görülmemelidir. Cinsel ilişkiden sonra kasık ağrısı hamilelik belirtisi olmadığı gibi başka hastalığın habercisi olabilir.

Hamilelikte kasık ağrısı cinsiyeti belirler mi?

Hamilelik dönemde kasık ağrısı sık yaşanan bir durumdur. Genellikle ciddi sıkıntılar yaşatmaz. Hamilelik döneminiz sağ kasık ağrısı olması halk arasında kız bebeğe, sol kasık ağrısı olması erkek bebeğe işarettir şeklinde bir inanış vardır. Ama bu bilginin bilimsel olarak hiçbir doğruluğu bulunamamaktadır.



