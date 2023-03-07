KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur, ne zaman başlar? Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı tehlikeli mi, kasık ağrısı neden olur?

Hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur, ne zaman başlar? Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı tehlikeli mi, kasık ağrısı neden olur?

23.02.2023 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile olduğunu öğrenen kişiler, bu mutlu haberin heyecanı ile beraber gebelikte ortaya çıkabilecek sorunları araştırır. Anne adayı olan kişinin vücudunda fizyolojik olarak pek çok değişim meydana geleceği için bazı rahatsızlıkların da ortaya çıkması oldukça olağan bir durumdur. Hamilelikte en sık karşılaşılan rahatsızlıklar mide bulantısı, hâlsizlik, karın ağrısı ve kasık ağrısıdır. Peki, her kasık ağrısı hamilelik belirtisi midir, kasık ağrısı ne zaman başlar?

Hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur, ne zaman başlar? Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı tehlikeli mi, kasık ağrısı neden olur?

İçindekiler

  • Hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur?
  • Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?
  • Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar?
  • Hamilelikte kasık ağrıları ne zaman tehlikelidir?
  • Sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?

Hamilelikte kasın ağrısı hemen hemen her kadında görülür. Bu yüzden endişe edilecek bir durum değildir. Fakat kişi bazen bu kasık ağrılarının süresinin uzadığını, şiddetinin artığını, kanama olduğunu hissedebilir. Bu tarz durumlarla karşılaşan anne adaylarının mutlaka bir doktora başvurmaları gerekir. İlk başta normal olarak kabul edilen bu rahatsızlık, yukarıda bahsettiğimiz durumlarda olumsuz süreçlerin habercisi olabilir.

Hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur?

Kişide kahverengi bir akıntı olması bir hamilelik belirtisidir ancak lekelenme şeklinde olan kahverengi akıntı başka hastalıklarda da benzer bir şekilde gözükebilir. Ancak hamilelikte kahverengi akıntı ve kasık ağrısı yerleşme kanamasının bir belirtisi olabilir. Hamilelik döneminin ortalama olarak ilk beş ve altıncı günlerinde kahverengi akıntısı olması normaldir. Eğer bu kahverengi akıntı daha fazla sürüyor ve hamileliğin başka dönemlerinde de devam ediyorsa bunun başka sebepleri olabilir. Bu sebepler şu şekildedir:

  • Dış Gebelik: Dış gebelikte kahverengi akıntının gelmesinin sebebi embriyonun rahim içinden başka bir yere yerleşmesinden kaynaklanır. İlerleyen zamanlarında akıntılar kırmızı renk olur.
  • Hastalıklar: Rahim ağzı kanseri, klamidya ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar kahverengi akıntıya sebep olabilir.
  • Hormon Değişimi: Hamilelik döneminde östrojen hormonundaki artışla birlikte kahverengi akıntılar görülebilir. Akıntıların rengi kırmızı ve kokuları kötü olmadığı sürece korkulacak bir şey yoktur. Akıntı ile idrar yaparken ağrı oluşuyorsa buda sistitten kaynaklanıyor olabilir.
  • Cinsel İlişki: Hamilelik döneminde cinsel ilişkiye girmenin bir zararı yoktur. Ama bazı durumlarda bebek için risk oluşturabilir. Hamilelik döneminde cinsel ilişki sonrasında akıntı oluyorsa mutlaka bir doktora danışılmalıdır.
  • Vajinal Enfeksiyon: Vajina bölgesinde oluşacak enfeksiyon ve iltihaplanmalardan dolayı kahverengi akıntı olabilir.
  • Kullanılan İlaçlar: Hamilelik döneminde doktor onayı olmadan ilaç kullanılmamalıdır. Hamilelik öncesinde tüketilen ilaçlarda hamileliğe etki edebilir. Bazı ilaçların hamilelik yüzünden kullanımı bırakıldığında da kahverengi akıntı meydana gelebilir.

Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

Hamilelik döneminde görülen kasık ağrısı oldukça normal bir durumdur. Ancak bazen hamilelikte ortaya çıkan bu kasık ağrısı bazı ciddi durumların habercisi de olabilir. Kasık ağrısının birçok farklı sebebi vardır. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bebeğin büyümesi ile beraber annenin rahmine baskı yapması
  • Hamilelikte kabızlık
  • Yalancı doğum kasılmaları (Braxton Hicks)
  • Preeklampsi
  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • Dış gebelik
  • Düşük riski

İlginizi Çekebilir

Hamileliğin ilk günlerinde karın ağrısı olur mu?

Hamileliğin ilk günlerinde karın ağrısı olur mu?

 Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi?

 Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü

Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü

 Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

 Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

 Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar?

Hamile olduğunu öğrenen kişiler genellikle hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı ne kadar sürer diye oldukça merak etmektedir. Hamilelik döneminde kasık ağrıları hamileliğin ilk haftalarında çok hissedilmez. Ancak gebeliğin ikinci ayından itibaren ortaya çıkabilir. Gebelik ilerledikçe ve bebek büyüyüp alt tarafa baskı yaptıkça kasık ağrılarında artış gözlenebilir.

Hamilelik döneminde yaşanan kasık ağrısı hamile kişi istirahat hâline geçtiğinde kendiliğinden geçebilir. Ama bunun yanında bol bol su tüketmek, rahat giysiler giymek, vücudu yormamak, kasık bölgesine konulan hamile yastıkları kullanmak, kasık bölgesi üzerine baskı yapmamak, kasık ağrısının oluştuğu bölgeye buzla masaj yapmak, rahat pozisyonlarda oturmak ve esneme hareketleri yapmak kasık ağrısına faydalı olacaktır.

Hamilelikte kasık ağrıları ne zaman tehlikelidir?

Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı yaşanabilir. Sağ kasık ağrısı hamilelik döneminde karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın birçok sebebi vardır ve bu ağrının hamilelik dönemde yaşanması normaldir. Hamilelik döneminde rahmin bebeğe yer açmak için büyümesi gerekir. Büyüyen rahim diğer organlara baskı yaptığı için vücutta ağrı ve sızı yapar. Bunun sonucunda da kasık ağrısı oluşur. Bebek ilerleyen zamanlarda anne karnında büyüdüğü için kasık ağrıları da zaman zaman şiddetlenebilir. Hamilelikte sağ ve sol kasık ağrısı dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Dikkate alınmadığı zaman anne ve bebeği riske sokabilir. Gebelikte görülen kasık ağrıları normal bir durumdur. Fakat kasık ağrılarının şiddetinin artması ve ağrı süresinin artması ciddi durumların habercisi olabilir. Kasık ağrısı her ne kadar hamilelikte normal bir durum olarak kabul edilse de bu tarz durumlarda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik döneminde anne adayları mide bulantısı, hâlsizlik, karın ağrısı ve kasık ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Kasık ağrısı riskli bir sorun olmasa da hamilelik döneminde rastlanabilen bir rahatsızlıktır. Genellikle hamilelik döneminin dördüncü ve beşinci haftalarında görülür. Bunun sebebi bebeğin anne karnında artık büyümeye başlamasıdır. Bu anlamda sol kasık ağrısı hamilelik belirtilerinden biri olarak sayılabilir. Fakat her sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi değildir.

Her sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi olmadığı gibi adet öncesi kasık ağrısı hamilelik belirtisi olmayabilir. Hamilelik belirtileri adet öncesi belirtiler ile benzerlik gösterebilir. Adet öncesinde bir kasık ağrısı yaşıyorsanız bu durum kesinlikle hamilelik belirtisidir denilemez. Hamilelik döneminde yaygın olarak görülen kasık ağrısı hamilelik belirtilerinden biri olarak sayılabilir. Fakat bu kasık ağrısı farklı durumlardan dolayı da ortaya çıkmış olabilir. Cinsel ilişkiden sonra ortaya çıkan kasık ağrısının sebebi fiziksel olabildiği gibi psikolojik de olabilmektedir. Kas çekilmesi yaşanması, uzun süreli orgazm yaşanması ve cinsel ilişki sırasında meydana gelen tahriş cinsel ilişkiden sonra kasık ağrısına sebep olabilir. Bu yüzden her cinsel ilişkiden sonra kasık ağrısı hamilelik belirtisi olarak görülmemelidir. Cinsel ilişkiden sonra kasık ağrısı hamilelik belirtisi olmadığı gibi başka hastalığın habercisi olabilir.

Hamilelikte kasık ağrısı cinsiyeti belirler mi?

Hamilelik dönemde kasık ağrısı sık yaşanan bir durumdur. Genellikle ciddi sıkıntılar yaşatmaz. Hamilelik döneminiz sağ kasık ağrısı olması halk arasında kız bebeğe, sol kasık ağrısı olması erkek bebeğe işarettir şeklinde bir inanış vardır. Ama bu bilginin bilimsel olarak hiçbir doğruluğu bulunamamaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yaşa ve döneme uygun en iyi bebek mamalarıHer yaşa ve döneme uygun en iyi bebek mamaları
Yıllardır sütyen giymediğini paylaştı! Sütyenin zararları...Yıllardır sütyen giymediğini paylaştı! Sütyenin zararları...
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Anahtar Kelimeler:
kasık ağrısı kasık ağrısı neden olur kasık ağrısına ne iyi gelir hamilelikte akıntı rengi hamilelikte adet olacakmış gibi ağrı olur mu Göz hamilelikte kahverengi akıntı idrar yaparken ağrı iltihap mon cinsi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Urfalı Zeyno'yu bir de şimdi görün! Kendine hayran bıraktı

Urfalı Zeyno'yu bir de şimdi görün! Kendine hayran bıraktı

Jilet kullanmayan 14 kadın güzellik baskılarına karşı çıktı

Jilet kullanmayan 14 kadın güzellik baskılarına karşı çıktı

En genç gösteren saç kesimi! Yüzü anında geriyor

En genç gösteren saç kesimi! Yüzü anında geriyor

Torunu bile var... 20 yaşındaki erkekler numarasını istiyor

Torunu bile var... 20 yaşındaki erkekler numarasını istiyor

Doğal değişimi şok ediyor! "Gördüğüm en güzel kadınsın"

Doğal değişimi şok ediyor! "Gördüğüm en güzel kadınsın"

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.