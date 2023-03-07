Hamileliğin ilk günlerinde karın ağrısı olur mu, ne iyi gelir? Hamilelikte karın ağrısı normal mi, karın ağrısı ne zaman başlar?

Gebelikte çeşitli sebeplerden karın ağrısı ve bel ağrısı meydana gelebilir. Bu ağrılar çoğu zaman zararsız ve hafiftir. Çünkü hamileliğin ilk dönemlerinden itibaren kişinin vücudunda bazı değişimler meydana gelir. Bu durum da bazı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Fakat bu ağrılara eşlik eden başka durumlar ortaya çıktığında durum ciddi bir hâl alabilir. Bu durumlarda dikkatli olunmalı ve mutlaka bir uzman doktora danışılmalıdır.

Hamileliğin ilk günlerinde karın ağrısı olur mu?

Bazı kadınlar hamileliğinin ilk haftasında herhangi bir belirti göstermezken bazı kadınlar bazı belirtileri gösterebilir. Hamileliğin ilk haftasında genel olarak kasık ağrısı meydana gelebilir. Bunun yanında hafif karın ağrısı, yorgunluk ve göğüs hassasiyeti gibi belirtiler de hamile kişilerde görülebilir. Hamileliğin ilk haftalarında adet sancısı gibi karın ağrısı görülebilir. Bu endişe edilecek bir durum değildir. Rahim boş iken birden içi dolu bir hâle gelmesi böyle bir ağrı hissedilmesine neden olabilir. Gebeliğin genellikle ilk haftalarında ortaya çıkan bu durum ilerleyen dönemlerde azalacaktır. Hamileliğin birinci haftasında görülen belirtiler her hamile kadın için farklıdır. Bu belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Adet gecikmesi

Mide bulantısı

Kusma

Baş ağrısı

Sık idrara çıkma

Karında şişlik

Sinirlilik

Ruh hâlinde değişiklik

Hamilelikte karın ağrısı olur mu?

Gebelik, vücutta birçok hormonal ve fizyolojik değişikliği beraberinde getirir. Kişi rahim büyüdükçe kasıkta hafif bir ağrı ve alt tarafta baskı hissedebilir. Bu oldukça doğaldır. Bu durum özellikle hamileliğin ilk üç ayında daha fark edilir bir hâle gelmektedir. Braxton Hicks kasılmaları adı verilen yalancı doğum sancıları 5-7 aylık hamilelikte karın ağrısı şeklinde hissedilebilir. Bunun yanında kişide mide yanması, hazımsızlık, regürjitasyon (yiyeceklerin kusma olmadan ağza geri gelmesi) görülebilir. Bunun sonunca kişi bunu karın ağrısı olarak algılayabilir.

Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamilelikte karın ağrısı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Genelde doktorlar tarafından zararsız ve normal bir durum olarak değerlendirilir. Ağrı hafifse ve kısa süreliyse bu konuda endişelenmenize gerek yoktur. Fakat karın ağrınıza eşlik eden farklı durumlarda da bulunuyorsa mutlaka doktorunuzu aramanız gerekir. Doktorunuzu mutlaka aramanız gereken durumlar şunlardır:

Karın ağrınız aniden ortaya çıktıysa

Ağrının şiddeti sizi kıvrandıracak derecedeyse

İstirahat etmenize rağmen ağrınızda herhangi bir azalma yoksa

Karın ağrısı ile beraber vajinal kanama veya lekelenme varsa

Ateş

Hâlsizlik

İdrar yaparken yanma

Cilt döküntüsü

Bulantı ve kusma

Hamilelikte karın ağrısı ne zaman başlar?

Hamilelikte hissedilen karın ağrısı hamileliğin ilk dönemlerinden itibaren görülebilir. Bu hissedilen karın ağrısının nedenleri ve sonuçları gebelik dönemlerine göre de değişiklik gösterebilir. Embriyo oluşurken rahimde kendine yer bulması gerektiği için embriyo kendine yer edinene kadar anne adayının karnı baskı altında olacağından karın ağrısı meydana gelebilir. Bu yüzden hamileliğin ilk haftasında karın ağrısı görülebilir. Bu ağrılar hafif veya aralıklı bıçak saplanır gibidir.

Gebelikte karında batma şeklinde ağrı görülmesi normal mi?

Gebelikte karında batma şeklinde ağrı görülmesi çoğu zaman zararsız bir durum olsa da bazen ciddi bir durumun belirtisi de olabilmektedir. Gebelikte karında batma şeklinde ağrı görülmesinin pek çok nedeni vardır. Gebelikte karında batma şeklinde ağrı görülmesi nedenleri:

Dış gebelik: Erken hamilelikte karında batma şeklinde ağrı görülmesi embriyonun rahim dışına yerleşmesinden kaynaklı olabilir. Dış gebeliğin belirtileri genel olarak gebeliğin altıncı haftasından itibaren görülür.

Erken hamilelikte karında batma şeklinde ağrı görülmesi embriyonun rahim dışına yerleşmesinden kaynaklı olabilir. Dış gebeliğin belirtileri genel olarak gebeliğin altıncı haftasından itibaren görülür. Düşük: Hamileliğin yirminci haftasından önce ortaya çıkan karında batma şeklindeki ağrının nedeni düşük olabilir.

Hamileliğin yirminci haftasından önce ortaya çıkan karında batma şeklindeki ağrının nedeni düşük olabilir. Braxton Hicks Kasılmaları: Braxton Hick kasılmaları hamileliğin son üç ayında görülebilir. Bu kasılmalar oldukça zararsızdır.

Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

Hamilelikte karın ağrısı olması pek çok anne adayını endişelendiren bir durumdur. Hafif karın ağrıları hamilelikte normal kabul edilir fakat karın ağrısına farklı durumlar da eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Gebelikte karın ağrısının ortaya çıkmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Hamilelikte karın ağrısı nedenleri şunlardır:

Büyüyen rahim

Mide rahatsızlıkları (gaz, şişkinlik, kabızlık)

Cinsel ilişki

İdrar yolu enfeksiyonu

Kan akışının artması

Sıvı kaybı

Hamilelikte karın ağrısına ne iyi gelir?

Özellikle hamileliğin son üç ayında ortaya çıkan karın ağrılarını önleyebilmek pek mümkün değildir. Çünkü bu durum hamileliğin getirmiş olduğu fiziksel değişikliklerden kaynı olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu anlamda karın ağrısına ne iyi gelebileceği konusunda yapılabilecek en iyi şey uzman bir doktora başvurmaktır. Uzman doktor ağrının kaynağına göre size en iyi yöntemi önerecektir.

Hamilelikte hafif düzeyde hissedilen karın ağrıları genellikle zararsız ve gelip geçicidir. Herhangi bir müdahale gerektirmeyen durumlarda hekiminizin size önerdiği ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz. Ama bunun yanında hekimlerinizin önerisi dışında ağrıyı hafifletmek veya geçirmek için uygulayabileceğiniz bazı uygulamalar bulunur. Bu uygulamalar şunlardır:

Sıcak su torbası kullanmak

Düzenli istirahat etmek

Karın bölgesine hafifçe masaj yapılması

Yoga veya meditasyon yapmak

Bol sıvı almak

Ilık bir duş almak

Hamilelikte belde sancı olması normal mi?

Gebelik ile beraber kişinin vücudunda pek çok değişiklik meydana gelebilir. Bu durum da bazı şikâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yorgunluk hissi, karın ağrısı, sabah bulantılarının yanında hamilelikte bel ağrıları da görülebilir. Zaman zaman bel ağrıları artabilir ve kişiyi gece uykusundayken rahatsız edebilir. Bu durum da hamile olan kişinin uykusuzluk çekmesine neden olabilir.

Hamilelikte bel ağrıları çok sık görülen bir belirti değildir fakat böyle bir belirtiniz varsa endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü bu oldukça normal bir belirtidir. Doktorunuza danışarak bu ağrıyı nasıl azaltabileceğiniz konusunda yardım alabilir ve konforunuzu tekrardan kazanabilirsiniz. Bunun yanında sık sık yürüyüş yaparak, sandalyede otururken bel yastığı kullanarak ve istirahat ederek bel ağrılarınızın önüne geçebilirsiniz.

Karın ağrısı hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik döneminde anne adayları zaman zaman kasık ve karın ağrısından yakınır. Bu anlamda karın ağrısı hamilelik belirtisi olarak sayılabilir. Ancak her karın ağrısı hamilelik belirtisi olarak düşünmek yanlıştır. Karın ağrısı farklı hastalıkların belirtisi de olabilir. Hamilelik belirtisi olarak ortaya çıkan karın ağrısı, karnın üst bölümünden başlayarak kasıklara kadar iner. Bu ağrı kasıklarda daha yoğun bir şekilde hissedilir.



