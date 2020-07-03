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  4. Onlarca evi su basmıştı! Gebze'deki su boruları böyle patladı

Onlarca evi su basmıştı! Gebze'deki su boruları böyle patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden olan boruların patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı. İçme suyu şebekesine ait olan borunun patladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece 00.30 sıralarında Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi ile Arapçeşme Mahallesi’ni birbirinden ayıran Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İçme suyunun geçtiği ana boru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Borudan fışkıran sular caddeye taştı. Sokaklar, ev ve iş yerleri sular altında kalırken, kısa sürede olay yerine İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Caddeleri çamurla kaplayan su borusunun patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde manevra yapan bir kamyonetin geçişinin hemen ardından asfalt kaplı yolu patlayan borudan çıkan sular parçalıyor.

Gebze’de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı

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