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Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, gece babasını göğsünden bıçaklayıp öldürdü.

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Olay, Manisa Salihli, Seyrantepe Mahallesi 157. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 03.00 sıralarında kasten bıçakla yaralama ihbarı alan ekipler, Erdem ailesinin yaşadığı eve geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ozan Erdem’i (42) ağır yaralı halde gören polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

18 YAŞINDAKİ OĞLU TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada Ozan Erdem’i 18 yaşındaki oğlu Halil Can Erdem’in bıçakla yaraladığı belirlendi.

Ozan Erdem’in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil Can Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİNE EZİYET EDİYORDU İDDİASI

Öte yandan Halil Can Erdem’in babası Ozan Erdem’i eve sürekli alkollü geldiği ve annesine eziyet ettiği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Salihli bıçak cinayet baba

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