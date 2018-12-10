Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde KuzeyDoğa Derneği görevlilerince yürütülen çalışmalarda, gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" tespit edildi. Sarıkamış ilçesindeki birçok yabani hayvanın yaşadığı Sarıkamış Ormanları, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor.

Yörede yaban hayatına ilişkin araştırma ve çalışmalar yapan KuzeyDoğa Derneği görevlileri de Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi kapsamında vaşaklarla ilgili çalışma başlattı.

Bu çerçevede ilçedeki ormanlara yerleştirilen fotokapanları toplamak için araç ile araziye giden görevliler, soğuk iklimi seven bir Kafkas vaşağına rastladı. Görevliler, Kafkas vaşağını kamera ile kayıt altına aldı.

Görevlilerin çalışmaları sonucu hem nesli tehlike altında olan Kafkas vaşağı hem de Avrasya vaşağının Sarıkamış'taki ormanlarda yaşamını sürdürdüğünü belirledi.

Ayrıca söz konusu proje çerçevesinde görevlilerce yakalanan 9 vaşak da yaşamları hakkında detaylı bilgi elde edilmesi ve korunmaları amacıyla uydu vericisi takılarak izlemeye alındı.