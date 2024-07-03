Gece gündüz haraç isteyip meydan dayağı yedi! Akrabası üstüne oturup bekledi

İki gün üst üste akrabalarından haraç kesmeye giden şahıs sonunda dayak yeyip hem hastanelik hem de karakolluk oldu. Şahsın aracından tüfek ve satır çıktı. Akılalmaz olaylar yaşanırken kameraya çarpıcı görüntüler yansıdı.

GECE YARISI AKRABASININ EVİNE HARAÇ BASKINI

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5330 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akrabası C.İ.’den (53) haraç istediği iddia edilen O.İ. (41) gece yarısı akrabası C.İ.’yi arayarak haraç almaya geldiğini söyledi. Tüfek ve satırı alıp otomobille akrabası C.İ.’nin evinin önüne gelen O.İ. haracını almak için C.İ.’yi aşağıya çağırdı.

DAYAK YEYİP YERDE KALDI

Oğlu S.İ. (29) ile aşağıya inen C.İ. haraç almaya geldiğini iddia ettikleri O.İ.’yi darbetti. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içinde kalan O.İ. ağır yaralanırken kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAÇMASIN DİYE KOLLARINI TUTUP ÜZERİNE ÇIKTI

Polis ekipleri gelene kadar O.İ.’nin kaçmaması için kollarını tutup üzerinde bekleyen C.İ., polis ekiplerinin gelmesi üzerine yaralı şahsa, “Bir daha akıllı oluyorsun. Bunda bir daha af olmaz. Onu da sana söyleyeyim, akıllı ol oğlum” deyip şahsı “Alın abi” diyerek ekiplere teslim etti.

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen O.İ. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BASKINA TÜFEK VE SATIRLA GELMİŞ

Şahsın baskına geldiği araçta arama yapan polis ekipleri bir adet tüfek ve bir adet satır ele geçirdi.

O.İ.’nin dün gündüz de baba ve oğulun dükkanına gidip silah çektiği, haraç istediği ve bu nedenle baba ve oğlun da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alınırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





