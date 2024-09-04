HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gece ses gelince gidip baktılar... Gözlerine inanamadılar! Bölge halkını korkuttu 'Çok müsait'

Gece ses gelince gidip baktılar... Gözlerine inanamadılar! Bölge halkını korkuttu 'Çok müsait'

04.09.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Karapınar ilçesinde çevresi 100 metre olan 10 metre derinliğinde oluşan obrukta incelemeler sürüyor. Obruğu koyun otlatırken fark ettiğini söyleyen Nasır Ahmet Muradi, "Gece saatlerinde ses gelince baktık" dedi. Obruk fark edilince çevredekilere haber verilirken bu durum hem çiftçileri hem de çevrede yaşayanları korkuttu. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan "Çevrede oluşan obruklarla da görüyoruz ki bölge obruk oluşumuna çok müsait bir bölge" dedi.

İlçenin Fevzipaşa Mahallesinde obruk merada meydana geldi. Çobanların, merada koyun otlatan obruğu fark etmesinin ardından çevrede yaşayanlara haber verildi. Oluşan obruklar ise hem çiftçileri hem de çevrede yaşayanları korkuttu. Bugün ise yetkililer tarafından oluşan obrukta incelemelerde bulunuldu.

AW280854_02

"GECE SAATLERİNDE SES GELİNCE BAKTIK"

Oluşan obruğu koyun otlatırken fark ettiğini anlatan Nasır Ahmet Muradi, "Gece saatlerinde ses gelince baktık. Buradan çok toprak tozu çıktı. Burada obruk oluşmuş. Patronuma haber verdim" dedi.

AW280854_03

"BÖLGE OBRUK OLUŞUMUNA ÇOK MÜSAİT"

Obrukta incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan, "Baktığımız zaman Konya Kapalı Havzasında da diğer dönemlerde de obruk oluşumu gözlenirken özellikle Temmuz ayının son günlerinden, Ağustos ve Eylül aylarında obruk oluşumunun çok yoğun olarak gözlemliyoruz. Bu durumun başlıca sebebine değinecek olursak küresel ısınma ve kuraklıktan kaynaklı tarım işi ile uğraşan çiftçilerimizin yer altı sularını fazlaca tüketmeleridir. Bunun da yer altı su seviyesinde ciddi bir şekilde aşağı yönlü hareket oluşturması nedeniyle de bu dönemlerde obruk oluşumunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çevrede oluşan obruklarla da görüyoruz ki bölge obruk oluşumuna çok müsait bir bölge. Hemen ileride aktif bir fay zon oluşuyor. Bu fay zonun etrafından oluşumlar obruk oluşumuna yatkın birimler. Bu birimlerde yer altı suyundaki hareketliliği de kattığımız zaman obruklar oluşuyor" şeklinde konuştu. (İHA)

AW280854_04

AW280854_05

AW280854_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Konya obruk
En Çok Okunan Haberler
Kayıp Narin olayında yeni gelişme! O bölgede yoğunlaşıldı

Kayıp Narin olayında yeni gelişme! O bölgede yoğunlaşıldı

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!

İlk kez hakim karşısında! 'Nasıl geçiniyorsunuz?' sorusuna...

İlk kez hakim karşısında! 'Nasıl geçiniyorsunuz?' sorusuna...

Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! 'O zaman emekliler...'

Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! 'O zaman emekliler...'

'Metropolde asgari ücrete çalışacağıma burada çok para kazanıyorum'

'Metropolde asgari ücrete çalışacağıma burada çok para kazanıyorum'

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.